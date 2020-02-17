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Лукашенко спросил министра о зарплатах бюджетников
17.02.2020 15:42 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Проблемы в нефтехимических вопросах повлияют на исполнение бюджета в течение всего года. Президент поручил, чтобы в такой ситуации финансовые программы были выполнены, в том числе и по зарплатам бюджетников, и по пенсиям.
Речь о выполнении финансовых программ шла на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов страны Максима Ермоловича,
Глава государства поинтересовался, выполняются ли обязательства по зарплатам бюджетников. «В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета», - спросил он.
Он также попросил доложить о страховой деятельности.
«Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. – заявил он. - Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению».
После встречи с президентом глава Минфина заявил журналистам, что для выполнения соцобязательств в стране достаточно ресурсов.
Он отметил, что задача, поставленная президентом, заключается в выполнении планов по финансированию государственных программ, социальных расходов, поддержанию уровня заработной платы для бюджетников, пенсий, были безусловно выполнены правительством в 2020 году.
«Конечно же, любые изменения, как в мировой экономике, так и связанные с изменениями локальных рынков, внутреннего рынка, в первую очередь отражаются на бюджете. И ситуация в нефтехимическом комплексе также будет влиять на исполнение бюджета в течение года», - сказал Ермолович.
Ранее сообщалось, что оплата труда работников бюджетной сферы
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Проблемы в нефтехимических вопросах повлияют на исполнение бюджета в течение всего года. Президент поручил, чтобы в такой ситуации финансовые программы были...
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