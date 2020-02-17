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Лукашенко спросил министра о зарплатах бюджетников

17.02.2020 15:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Проблемы в нефтехимических вопросах повлияют на исполнение бюджета в течение всего года. Президент поручил, чтобы в такой ситуации финансовые программы были выполнены, в том числе и по зарплатам бюджетников, и по пенсиям.

Речь о выполнении финансовых программ шла на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов страны Максима Ермоловича, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства поинтересовался, выполняются ли обязательства по зарплатам бюджетников. «В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета», - спросил он.

Он также попросил доложить о страховой деятельности.

«Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. – заявил он. - Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению».

После встречи с президентом глава Минфина заявил журналистам, что для выполнения соцобязательств в стране достаточно ресурсов.

Он отметил, что задача, поставленная президентом, заключается в выполнении планов по финансированию государственных программ, социальных расходов, поддержанию уровня заработной платы для бюджетников, пенсий, были безусловно выполнены правительством в 2020 году.

«Конечно же, любые изменения, как в мировой экономике, так и связанные с изменениями локальных рынков, внутреннего рынка, в первую очередь отражаются на бюджете. И ситуация в нефтехимическом комплексе также будет влиять на исполнение бюджета в течение года», - сказал Ермолович.

Ранее сообщалось, что оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года. Положение об этом содержится в указе президента №27.В Министерстве труда и соцзащиты подчеркивали, что изменится не величина самой зарплаты, а система расчета, которая, в свою очередь, приедет к увеличению дохода.

Для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии.

1 декабря 2019 года министр Ермолович заявил, что зарплаты бюджетников в Беларуси будут расти ускоренными темпами. Еще раз он напомнил об этом 3 декабря в Совете Республики, подчеркнув, что средняя зарплата бюджетника в 2020 году будет превышать 920 рублей.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что работники бюджетной сферы Беларуси получают слишком маленькую зарплату, и ее необходимо увеличить.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября заявил, что размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.

В то же время, по данным Белстата, 54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц. В первом полугодии в стране на 28 предприятиях получали зарплату ниже 400 рублей, и более чем на 500 – менее 500 рублей.

 
 
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Проблемы в нефтехимических вопросах повлияют на исполнение бюджета в течение всего года. Президент поручил, чтобы в такой ситуации финансовые программы были...
 
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