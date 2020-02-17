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Первый в Нью-Йорке жилой небоскреб по проекту Жана Нувеля

17.02.2020 13:20 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания Hines вместе с сингапурской Pontiac Land Group и Goldman Sachs Investment Group сообщили о начале заключения сделок купли-продажи апартаментов в 53 West 53, первоклассном жилом небоскребе, возвышающемся над Музеем современного искусства, он же MoMA. Первые жильцы уже успешно заселились в свои квартиры. Здание, созданное по проекту лауреата Притцкеровской премии Жана Нувеля и дизайнера интерьеров Тьерри Деспонта, включает 145 квартир с одной-четырьмя спальнями, а также полноэтажные апартаменты и двухуровневые пентхаусы с личными лифтами. Конусообразный дизайн небоскреба и открытая структурная система, являющаяся фирменным знаком Жана Нувеля и носящая название диагрид, обеспечивают каждой квартире уникальную планировку. Цены на апартаменты в новом кондоминиуме варьируются от 3,5 миллиона долларов за однокомнатную квартиру до 63,82 миллиона долларов за двухуровневый пентхаус с четырьмя спальнями. Жители и будущие покупатели получают уникальную возможность поселиться в архитектурном шедевре, поднявшем планку роскошной жизни на Манхэттане, прокомментировал управляющий директор Hines Дэвид Пеник.

Кухни по индивидуальному проекту от Тьерри Деспонта оснащены полупрозрачными задними мраморными панелями в классическом стиле с фоновой подсветкой, шкафами из белого стекла с отделкой из полированного никеля от итальянской фирмы Molteni & C. Столешницы и кухонные острова из полированного мрамора со скошенными торцами идеально дополняют встроенные холодильники Sub-Zero, духовки и варочные поверхности от Miele.

Вход в каждую квартиру 53 West 53 украшают элегантные и искусно изготовленные двери из древесины ореха с бронзовой фурнитурой, изготовленной фирмой E.R. Butler & Co. по индивидуальному проекту. В их дизайне прослеживаются линии выразительного силуэта небоскреба. Панорамные окна из трехслойного стекла сводят к минимуму наружные шумы и колебания температур, обеспечивая комфортную звукоизоляцию.

Еще одна уникальная отличительная черта 53 West 53 заключается в том, что здание является частью архитектурного комплекса MoMA. На первых этажах небоскреба уже открылись три новых галереи, каждая из которых соединена с существующим пространством музея. Все жильцы дома становятся членами MoMA, что открывает перед ними потенциальную возможность проводить частные мероприятия в легендарном Саду скульптур.

Безупречные удобства, тщательно отобранный персонал и сервисы повышают комфорт жильцов 53 West 53 до принципиально нового уровня. Велнесс-центр от Wright Fit включает в себя плавательный бассейн длиной 65 футов, купель и гидромассажную ванну в окружении изысканных вертикальных садов, созданных именитым французским ботаником Патриком Бланком, а также корт для игры в сквош. На 46-м и 47-м этажах здания расположена двухсветная лаунж-зона с потрясающими панорамными видами на Сентрал-Парк и приватной столовой.

Жильцы также могут воспользоваться сервисом доставки блюд на дом из ресторана, расположенного в здании. Среди других удобств комплекса – личная библиотека, двухсветный энологический зал для дегустаций, винные мини-погреба с контролируемой температурой, зал для частных кинопоказов, детская игровая комната и личные камеры хранения, приобретаемые по желанию жильцов.

Попасть в круглосуточный вестибюль комплекса с отделкой из выбеленного дуба, мрамора, алебастра, бронзы и позолоты можно через два входа со стороны 53-й и 54-й улиц. Для получения дополнительной информации или организации визита следует обращаться в Сorcoran Sunshine Marketing Group по номеру 212 688 5300 или посетить веб-сайт www.53W53.com

Контактная информация для представителей СМИ:
Филип Рамирес (Philip Ramirez)
pramirez@optimistconsulting.com
+1-347-564-6975

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087818/Hines_53_West_53.jpg
 
 
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Компания Hines вместе с сингапурской Pontiac Land Group и Goldman Sachs Investment Group сообщили о начале заключения сделок купли-продажи апартаментов в 53 West 53, первоклассном жилом...
 
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