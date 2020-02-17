«Там иногда эмоции берут верх». Песков заявил о продолжении энергетического диалога с Беларусью

Источник материала: Tut.by

Россия продолжит энергетический диалог с Беларусью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .



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— Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти. Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, будут как раз заниматься дальше проработкой темы поставок энергоресурсов, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Он отказался комментировать последние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу нефти.

— Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить, — сказал он.

Напомним, во время поездки в Светлогорск 14 февраля президент заявил , что Беларусь при недостаточных поставках нефти из России в феврале начнет «отбор» из нефтепровода «Дружба», по которому российское сырье идет транзитом на Запад.

— Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните, летом загадили [все] «грязной» нефтью? До сих пор [россияне] не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать, — предупредил белорусский лидер.

Тогда же он заявил, что Минск рассматривает вариант поставок нефти из Польши реверсом по одной из веток трубопровода «Дружба». По его словам, тогда уже не Россия будет по ней поставлять нефть на Запад, а Беларусь — качать из Польши.

17 февраля президент, комментируя заявления по нефти, сказал , что Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере. Он подчеркнул, что между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти.