В Витебске будут делать мебель для IKEA

Источник материала: Tut.by

В СЭЗ «Витебск» на территории бывшего военного аэродрома предприятие «ВМГ ВудАрт» построит крупный деревообрабатывающий комплекс. Он будет производить мебель, известен уже и ее покупатель — компания IKEA. В проект инвестируют более 200 миллионов долларов, сообщает ОНТ.

— Это будет мебель из массива: стулья и столы. Основной покупатель уже определен — известная во всем мире компания IKEA. Она же помогает нам в финансировании этого проекта. Рассчитываем, что в следующем году уже появится первая продукция из этого проекта, — рассказал заместитель директора ООО «ВМГ ВудАрт» Дмитрий Голубев.

В Свободной экономической зоне «Витебск» зарегистрировано 50 предприятий из 14 стран. Но в пригороде свободно еще 500 гектаров земли. Для привлечения новых инвесторов здесь улучшают инфраструктуру: к СЭЗ подводят железнодорожные пути.