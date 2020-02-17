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В Витебске будут делать мебель для IKEA
17.02.2020 17:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В СЭЗ «Витебск» на территории бывшего военного аэродрома предприятие «ВМГ ВудАрт» построит крупный деревообрабатывающий комплекс. Он будет производить мебель, известен уже и ее покупатель — компания IKEA. В проект инвестируют более 200 миллионов долларов,
— Это будет мебель из массива: стулья и столы. Основной покупатель уже определен — известная во всем мире компания IKEA. Она же помогает нам в финансировании этого проекта. Рассчитываем, что в следующем году уже появится первая продукция из этого проекта, — рассказал заместитель директора ООО «ВМГ ВудАрт» Дмитрий Голубев.
В Свободной экономической зоне «Витебск» зарегистрировано 50 предприятий из 14 стран. Но в пригороде свободно еще 500 гектаров земли. Для привлечения новых инвесторов здесь улучшают инфраструктуру: к СЭЗ подводят железнодорожные пути.
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Компания IKEA помогает в финансировании этого проекта.
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