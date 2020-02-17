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Горькая нефть: белорусская экономика в январе упала на 1,9%

17.02.2020 17:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 10,4 млрд рублей.


Фото: Reuters

Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.

Сколько Беларусь потеряет на нефтяном шоке

Промышленное производство в январе упало на 5,8%, составив 8,5 млрд рублей в действующих ценах.

Объем сельхозпроизводства вырос на 4,5%, составив 957,3 млн рублей.

В январе 2020 года организации и ИП перевезли 27,1 млн тонн грузов, что на 17,8 ниже января прошлого года.

Напомним, правительство по поручению Александра Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.

Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.

Эксперты ИПМ отмечают, что потенциал экономического роста снизится в среднем на 0.8−1.1 процентного пункта до 2024 г. по причине перманентного шока потерь от налогового маневра в России относительно потенциального роста в 2% в год при отсутствии налогового маневра. Равновесные темпы роста составят в ближайшие несколько лет 0.9−1.2%.

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом.

 
 
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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 10,4 млрд рублей.
 
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