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Горькая нефть: белорусская экономика в январе упала на 1,9%
17.02.2020 17:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 10,4 млрд рублей.
Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.
Промышленное производство в январе упало на 5,8%, составив 8,5 млрд рублей в действующих ценах.
Объем сельхозпроизводства вырос на 4,5%, составив 957,3 млн рублей.
В январе 2020 года организации и ИП перевезли 27,1 млн тонн грузов, что на 17,8 ниже января прошлого года.
Напомним, правительство по поручению Александра Лукашенко
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур
Международные финансовые институты еще более
Эксперты ИПМ отмечают, что потенциал экономического роста снизится в среднем на 0.8−1.1 процентного пункта до 2024 г. по причине перманентного шока потерь от налогового маневра в России относительно потенциального роста в 2% в год при отсутствии налогового маневра. Равновесные темпы роста составят в ближайшие несколько лет 0.9−1.2%.
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом.
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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе снизился на 1,9% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Белстат. ВВП в текущих ценах составил 10,4 млрд рублей.
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