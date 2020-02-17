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Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Беларусью

17.02.2020 23:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что существует риск войны между Россией и Беларусью. Пристайко связал это с возможной борьбой белорусов за независимость, пишет РБК.

Фото: Reuters

По мнению Пристайко, «Беларусь переживает трудное время».

— Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются в этом, — заявил глава МИД Украины.

Пристайко выразил надежду, на то что ошибается, поскольку белорусы «спокойны и терпеливы». В то же время, отметил он, украинцы были такими же «пока они не начали убивать нас». По его мнению, у Минска осталось всего два варианта — быть «благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

Пристайко также напомнил о словах Лукашенко о том, что тот будет защищать независимость.

Президент Беларуси неоднократно заявлял о давлении России в попытках добиться ускоренной интеграции. В декабре 2019 года в интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что гарантами независимости страны являются западные страны и НАТО в частности.

14 февраля он заявил, что руководство России намекало ему на необходимость отказа от независимости в обмен на единые цены на энергоносители, однако Лукашенко такой вариант отверг. «Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», — говорил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Пристайко выразил надежду, на то что ошибается, поскольку белорусы «спокойны и терпеливы».
 
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