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Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Беларусью
17.02.2020 23:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому
По мнению Пристайко, «Беларусь переживает трудное время».
— Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются в этом, — заявил глава МИД Украины.
Пристайко выразил надежду, на то что ошибается, поскольку белорусы «спокойны и терпеливы». В то же время, отметил он, украинцы были такими же «пока они не начали убивать нас». По его мнению, у Минска осталось всего два варианта — быть «благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».
Пристайко также напомнил о словах Лукашенко о том, что тот будет защищать независимость.
Президент Беларуси неоднократно заявлял о давлении России в попытках добиться ускоренной интеграции. В декабре 2019 года в интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что гарантами независимости страны являются западные страны и НАТО в частности.
14 февраля
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Пристайко выразил надежду, на то что ошибается, поскольку белорусы «спокойны и терпеливы».
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