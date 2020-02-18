«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

В декабре 2019 года завершился прием заявок на первый экспериментальный дом в Смолевичах. На 192 квартиры было подано 725 заявлений. В том числе заявления поступили от 41 многодетной семьи и 12 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Цена квадратного метра составила 614$.

Дом строится с ограниченной прибылью застройщика (УКС Миноблисполкома) в 3%, поэтому в нем и такая привлекательная цена. Если эксперимент окажется успешным, то дома для минчан-очередников продолжат строить по такому принципу, ведь в квартале в Смолевичах запланировано около 20 многоэтажек для нуждающихся жителей столицы. В будущем в микрорайоне будет еще школа и детский сад. Полностью достроить квартал на 20 многоэтажек планируют в 2022 году. В перспективе эта практика распространится и на другие спутники.

И сделать это до 2023 года вполне реально, ведь недавно было принято принципиальное решение о том, что финансировать развитие спутника теперь будет не только Минская область, но и Минск.