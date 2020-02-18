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«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
18.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район, только вот не в столице, а городе-спутнике Смолевичах. Не многие многодетные семьи
Первый укомплектован
Сейчас в Смолевичах возводится первый экспериментальный дом, квартиры в котором распределялись между очередниками Минской области и самой столицы. Многоквартирный жилой дом № 26 по генплану строят по Указу президента страны. Это типовая «панелька» серии М464-У1, в которой предусмотрено строительство 192 квартир:
однокомнатных — 50,
двухкомнатных — 57,
трехкомнатных — 82,
четырехкомнатных — 3.
Всего в городе-спутнике до 2022 года планируется построить порядка 150 тыс. кв. метров жилья. Об этом
В декабре 2019 года завершился прием заявок на первый экспериментальный дом в Смолевичах. На 192 квартиры
Дом строится с ограниченной прибылью застройщика (УКС Миноблисполкома) в 3%, поэтому в нем и такая привлекательная цена. Если эксперимент окажется успешным, то дома для минчан-очередников продолжат строить по такому принципу, ведь в квартале в Смолевичах запланировано около 20 многоэтажек для нуждающихся жителей столицы. В будущем в микрорайоне будет еще школа и детский сад. Полностью достроить квартал на 20 многоэтажек планируют в 2022 году. В перспективе эта практика распространится и на другие спутники.
И сделать это до 2023 года вполне реально, ведь недавно было принято принципиальное решение о том, что финансировать развитие спутника теперь будет не только Минская область, но и Минск.
«Лучший город для жизни»
Перспектива жизни в городе-спутнике с учетом всех обещаний чиновников по развитию инфраструктуры выглядит очень радужной. Ложку дегтя добавила
Мы съездили в Смолевичи чтобы узнать, о существующих проблемах в городе-спутнике, и готовы ли жители к резкому увеличению горожан к 2022 году.
В 26 километрах от Минска по трассе М-2, а потом по Р-53 начинается Новая Жизнь. И практически сразу за этой деревней начинаются сами Смолевичи.
Сейчас на подъезде к городу-спутнику идет реконструкция трассы с ее дальнейшим расширением, чтобы увеличить пропускную способность дороги. Об этом
- Да, с почтой у нас большие проблемы, это правда. 2-3 часа в очереди – это практически норма. Также нет у нас ни одного магазина, где можно купить бытовую технику. Продуктовых выше головы, а вот за элементарным чайником нужно ехать или в Жодино, или в Минск, - делятся Ирина, которая спешит с работы домой. – детских садиков и школ вроде хватает, но с натяжкой. Детям приходится ходить во вторую смену. Заселение «социалки» никак не повлияет на перегруженность этих объектов, потому что там обещают построить свою школу и детский сад.
Сейчас в Смолевичах существует 3 школы, одна из них является гимназией, и 5 детских садов. По словам местных жителей проблем с очередями в дошкольные учреждения практически нет.
Мы уже
- А самая главная проблема – в Смолевичах очень плохо ходит общественный транспорт. Своего автопарка у нас нет. Исполком арендует автобус из Жодино, и вот он может приехать, а может и не приехать. Каждое утро и вечер – это просто лотерея. Нас спасают только маршрутки. А в субботу и воскресение у автобуса и вовсе выходной, - добавляет Ирина.
- Не знаю, как по поводу общественного транспорта, я им не пользуюсь, потому что есть свой автомобиль, но вот дороги у нас отвратительные. Можете заехать на юго-запад и «удивиться», - рассказывает местная жительница Екатерина – Школ, вроде бы, хватает, а вот еще один детский сад можно построить. А еще абсолютно нет мест, где дети могли чем-то заняться: секций, кружков, развлекательных центров. Есть свой дом творчества, но там все организовано на таком зачаточном уровне. Я не рекомендую этот город к проживанию.
— Это просто лучший город для жизни! Про очереди на почте я не знаю, туда не хожу уже лет 5. Общественным транспортом не пользуюсь. По дорогам не езжу, потому что живу возле школы, в которой и работаю. Надо строить еще учреждения образования в Смолевичах или нет – мне не интересно. Детский сад мне тоже не нужен, - делится Людмила. – Ой не знаю, что вам тут жалуются. Рядом Минск, все прекрасно. Единственное – если бы к нам врачей более профессиональных прислали. А так – все прекрасно, не знаю, что там придумывают. Я скажу так, если даже верить всем этим «сказкам», Смолевичи — это лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли.
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«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район, только вот не в столице, а...
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