ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

18.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район, только вот не в столице, а городе-спутнике Смолевичах. Не многие многодетные семьи согласились с таким раскладом. Однако, как рассказал Мингорисполком, меньше чем за месяц после старта приема заявок на строительство жилья в экспериментальном доме в Смолевичах спрос в 2 раза превысил предложение. Мы съездили в город-спутник узнать, готова ли инфраструктура к «большому заселению» минских очередников.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

Первый укомплектован

Сейчас в Смолевичах возводится первый экспериментальный дом, квартиры в котором распределялись между очередниками Минской области и самой столицы. Многоквартирный жилой дом № 26 по генплану строят по Указу президента страны. Это типовая «панелька» серии М464-У1, в которой предусмотрено строительство 192 квартир:

однокомнатных — 50,

двухкомнатных — 57,

трехкомнатных — 82,

четырехкомнатных — 3.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
Так распределили квартиры среди очередников Минска

Всего в городе-спутнике до 2022 года планируется построить порядка 150 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин. 10 из 20 домов в Смолевичах построят с электрическим отоплением и подогревом воды. Только вот первый экспериментальный дом будет еще на газу. Первый «электрический» планировали начать возводить в Смолевичах уже в начале этого года.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

В декабре 2019 года завершился прием заявок на первый экспериментальный дом в Смолевичах. На 192 квартиры было подано 725 заявлений. В том числе заявления поступили от 41 многодетной семьи и 12 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Цена квадратного метра составила 614$.

Дом строится с ограниченной прибылью застройщика (УКС Миноблисполкома) в 3%, поэтому в нем и такая привлекательная цена. Если эксперимент окажется успешным, то дома для минчан-очередников продолжат строить по такому принципу, ведь в квартале в Смолевичах запланировано около 20 многоэтажек для нуждающихся жителей столицы. В будущем в микрорайоне будет еще школа и детский сад. Полностью достроить квартал на 20 многоэтажек планируют в 2022 году. В перспективе эта практика распространится и на другие спутники.

И сделать это до 2023 года вполне реально, ведь недавно было принято принципиальное решение о том, что финансировать развитие спутника теперь будет не только Минская область, но и Минск.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

«Лучший город для жизни»

Перспектива жизни в городе-спутнике с учетом всех обещаний чиновников по развитию инфраструктуры выглядит очень радужной. Ложку дегтя добавила петиция от жителей Смолевичей, которая появилась на сайте «Удобного города».

«Мы, жители г.Смолевичи, Смолевичского района и иные граждане, просим открыть дополнительный филиал, установить почтомат, открыть отдел «Служба доставки» с выдачей заказных писем и посылок вне очереди в г.Смолевичи.

Единственное почтовое отделение всего с тремя кассами постоянно перегружено, время ожидания в очереди для отправки писем от 60 минут минимум, количество населения огромное, услугами почты пользуются в том числе юридические лица, мамы с маленькими детьми, граждане пенсионного возраста, которые вынуждены стоять в одной огромной очереди. Просим в кратчайшие сроки решить данный вопрос.»

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

Мы съездили в Смолевичи чтобы узнать, о существующих проблемах в городе-спутнике, и готовы ли жители к резкому увеличению горожан к 2022 году.

В 26 километрах от Минска по трассе М-2, а потом по Р-53 начинается Новая Жизнь. И практически сразу за этой деревней начинаются сами Смолевичи.

Сейчас на подъезде к городу-спутнику идет реконструкция трассы с ее дальнейшим расширением, чтобы увеличить пропускную способность дороги. Об этом говорил уже бывший главный архитектор Минской области в сентябре.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

Сами Смолевичи живут своей тихой «замкадной» жизнью. Днем в городе практически никого не встретить. Суета лишь на стройке, где возводят новый район. Местные называют его ласково «Социалкой».

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

- Да, с почтой у нас большие проблемы, это правда. 2-3 часа в очереди – это практически норма. Также нет у нас ни одного магазина, где можно купить бытовую технику. Продуктовых выше головы, а вот за элементарным чайником нужно ехать или в Жодино, или в Минск, - делятся Ирина, которая спешит с работы домой. – детских садиков и школ вроде хватает, но с натяжкой. Детям приходится ходить во вторую смену. Заселение «социалки» никак не повлияет на перегруженность этих объектов, потому что там обещают построить свою школу и детский сад. 

Сейчас в Смолевичах существует 3 школы, одна из них является гимназией, и 5 детских садов. По словам местных жителей проблем с очередями в дошкольные учреждения практически нет.

Мы уже писали в одном из наших репортажей, что проблема с магазинами техники должна решиться в городе-спутнике в ближайшее время. ООО «ГлавИндустриястройИнвест» — активно осваивает площадку напротив озера, где должен появится торгово-развлекательный комплекс. Здесь появится супермаркет Green, магазины «5 элемент» и «Мила», фудкорт и детский развлекательный центр.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

- А самая главная проблема – в Смолевичах очень плохо ходит общественный транспорт. Своего автопарка у нас нет. Исполком арендует автобус из Жодино, и вот он может приехать, а может и не приехать. Каждое утро и вечер – это просто лотерея. Нас спасают только маршрутки. А в субботу и воскресение у автобуса и вовсе выходной, - добавляет Ирина.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

- Не знаю, как по поводу общественного транспорта, я им не пользуюсь, потому что есть свой автомобиль, но вот дороги у нас отвратительные. Можете заехать на юго-запад и «удивиться», - рассказывает местная жительница Екатерина – Школ, вроде бы, хватает, а вот еще один детский сад можно построить. А еще абсолютно нет мест, где дети могли чем-то заняться: секций, кружков, развлекательных центров. Есть свой дом творчества, но там все организовано на таком зачаточном уровне. Я не рекомендую этот город к проживанию.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

— Это просто лучший город для жизни! Про очереди на почте я не знаю, туда не хожу уже лет 5. Общественным транспортом не пользуюсь. По дорогам не езжу, потому что живу возле школы, в которой и работаю. Надо строить еще учреждения образования в Смолевичах или нет – мне не интересно. Детский сад мне тоже не нужен, - делится Людмила. – Ой не знаю, что вам тут жалуются. Рядом Минск, все прекрасно. Единственное – если бы к нам врачей более профессиональных прислали. А так – все прекрасно, не знаю, что там придумывают. Я скажу так, если даже верить всем этим «сказкам», Смолевичи — это лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли.

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

Пара часов, и город вновь пустеет. Не останавливается лишь стройка «Социалки».

«Лучшее место для жизни, вот только бы автобусы пустили, дороги построили, да врачей привезли». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится комфортный дом, а в дальнейшем и целый район, только вот не в столице, а...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика