Сколько стоит мусор для бизнеса? Объясняем в карточках

Источник материала: Tut.by

Все мы мусорим: и дома, и на работе. На волне популярности раздельного сбора мусора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» все чаще получает вопросы от бизнеса о том, как начать сбор вторичных ресурсов. А может собирать отходы раздельно — это обязанность компаний, о которой не все из них знают? Сегодня практически в каждом дворе стоят контейнеры для отходов стекла, пластика и бумаги, в стране появились новые линии сортировки мусора, стало в два раза больше пунктов приема вторсырья. Все это — результат действия документов, которые регулируют ответственность бизнеса за мусор.

Мы решили объяснить простым языком, кто и как отвечает за отходы в Беларуси, а также что может и должен делать большой и маленький бизнес, чтобы свалки стали меньше.

Кто должен раздельно выбрасывать мусор? Если вкратце — практически все. В стране действует Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» — главный документ, который определяет, как должны поступать с отходами все граждане и юридические лица. Основной принцип закона — захоронить можно только то, что нельзя переработать. А для этого отходы нужно сначала раздельно собрать. Все юридические лица и ИП обязаны собирать и разделять по видам отходы, которые образуются в процессе их деятельности, а потом обеспечивать их использование или захоронение. Физические лица обязаны собирать и разделять по видам отходы, если юрлица, которые обслуживают их дома, создали для этого необходимые условия. То есть, если у вас во дворе кроме обычного контейнера стоят баки для сбора бумаги, стекла и пластика, вы обязаны собирать отходы раздельно.

За какие отходы отвечает бизнес? Бизнес полностью отвечает за свои отходы производства (по Закону «Об обращении с отходами»). А в отдельных случаях компании несут ответственность и за будущие отходы потребления. Отходы потребления — обычный мусор, который выбрасывает человек у себя дома или на даче, в том числе упаковка и старая техника. Отходы производства — мусор, который возникает в ходе экономической деятельности. Это могут быть как технологические отходы завода, так и обычная макулатура или пластиковые бутылки, оставшиеся после обеда в офисе. При этом статус ИП или микроорганизации не освобождает от обязанности собирать отходы и соблюдать требование о раздельном сборе.

То есть, если у меня обычный офис, мне тоже нужно собирать мусор раздельно? Да, даже если вы просто снимаете офис, например, в торговом центре, вы должны соблюдать требование закона о раздельном сборе. Посмотрите договор аренды, в котором должно быть указано, кто отвечает за отходы, которые образуются в вашем офисном здании (за сбор и вывоз) — арендатор или арендодатель. Как правило, арендодатель заключает договор на сбор и вывоз всех коммунальных отходов, которые образуются в офисном здании (торговом центре). При этом арендатор обязан собирать свои отходы раздельно, а арендодатель — создать для этого необходимые условия (площадки с контейнерами для раздельного сбора вторичных ресурсов — отходов бумаги, пластика, стекла). Как обращаться с офисными отходами: мусор, который выбрасывают сотрудники (остатки еды, неперерабатываемая упаковка) — отправлять на захоронение;

(остатки еды, неперерабатываемая упаковка) — отправлять на захоронение; использованная одноразовая посуда (если в офисе установлены автоматы для питьевой воды, кофе/чая) — лучше заменить на многоразовую посуду. В настоящее время в Беларуси одноразовая посуда не перерабатывается, и ее нужно отправлять на захоронение. Поэтому государство принимает меры по органичению и даже запрету одноразовой посуды.

(если в офисе установлены автоматы для питьевой воды, кофе/чая) — лучше заменить на многоразовую посуду. В настоящее время в Беларуси одноразовая посуда не перерабатывается, и ее нужно отправлять на захоронение. Поэтому государство принимает меры по органичению и даже запрету одноразовой посуды. пластиковые и стеклянные бутылки от воды и напитков — отправлять на переработку;

— отправлять на переработку; отходы бумаги (макулатура): распечатки и ненужная полиграфическая продукция — отправлять на переработку;

распечатки и ненужная полиграфическая продукция — отправлять на переработку; перегоревшие люминесцентные лампы от освещения в офисе (содержат ртуть) — это отход 1 класса опасности. Его нужно безопасно хранить и сдавать на обезвреживание. В качестве альтернативы можно организовать сбор вторресурсов и минуя арендодателя — сдавать макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки от напитков заготовительным организациям (тем, кто ведет заготовку вторсырья). Уточняйте у заготовительных предприятий цену и условия приема вторсырья. Заготовительные организации работают во всех городах страны, адреса приемных пунктов вторсырья можно найти на сайтах исполкомов.

Почему бизнес несет ответственность и за отходы потребления — упаковку товаров и старую технику? После принятия Указа № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» в Беларуси по аналогии со странами Евросоюза появился механизм расширенной ответственности производителей за отходы (РОП). Это означает, что юрлица и индивидуальные предприниматели, которые производят или ввозят в страну товар в упаковке (бумажной/картонной, стеклянной, пластиковой или комбинированной), стали нести ответственность за будущие отходы упаковки. Также под этот принцип попадают производители/импортеры определенной группы товаров: бытовой техники, шин и покрышек, элементов питания, люминесцентных ламп и других товаров, которые когда-то станут отходами потребления у жителей Беларуси. То есть, если бизнес производит или ввозит для продажи что-то, что обычный человек в будущем выбросит и увеличит количество мусора, он должен «компенсировать ущерб» от отходов — так вкратце можно изложить суть Указа № 313 (Указ № 16 с 1 июля 2020 года). Это общепризнанный принцип — «загрязнитель платит».

Как бизнес может «компенсировать ущерб» от отходов потребления? У производителей и импортеров есть два альтернативных способа выполнять свою обязанность за отходы потребления: — физический способ — собирать отходы и обеспечивать переработку, например, организовать стационарные и передвижные пункты вторсырья или установить для населения контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов. — экономический способ — участвовать в финансировании государственных расходов, связанных с обращением с отходами, перечисляя плату на расчетный счет специального некоммерческого ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Многие называют эту плату «утильсбор». Эти два способа можно совмещать. Если производитель организовывает пункт вторсырья, ему назначена «норма отходов», которую нужно собрать, — процент от количества произведенных/ввезенных товаров/упаковки (например, по большинству товаров 30%, по упаковке из пластика, пластиковой посуде — 50%). Если норма не выполнена — нужно доплатить.

А если упаковку уже производят из вторсырья, за нее тоже нужно платить? Если при изготовлении упаковки было использовано не менее 30% отходов пластмасс, бумаги, картона и стекла, то на такое производство ответственность не распространяется. Это, кстати, относится также к упаковке социально значимых товаров:

хлеба, макарон, круп, молочных продуктов, детского питания, сахара, соли, муки, мяса, а также товаров медицинского назначения. Кроме того, РОП не распространяется на товары, которые идут на экспорт.

Предусмотрены ли бонусы для бизнеса, который занимается сбором отходов? Для государства в приоритете, чтобы бизнес сам участвовал в сборе отходов. Поэтому для таких компаний существуют специальные льготные условия. Например, если производитель (импортер) полимерной упаковки организовал сбор отходов пластика, то ему нужно собрать и сдать на переработку только 50% от выпущенного на рынок объема. А если он предпочитает платить, то ему придется покрыть все 100%. Кроме этого, если производитель (импортер) собрал отходов сверх нормы, он имеет право получить в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» компенсацию расходов за этот сбор. Например, если собрать тонну старой крупной бытовой техники (холодильники, плиты и т.п.), компенсируют 750 рублей, а за тонну отходов пластика — 150 рублей.

Зависит ли собственная система отходов от типа товара и упаковки, которую производит (ввозит) производитель? Да, производитель (импортер) должен собирать тот тип упаковки или товара, который он производит или ввозит. Например, если компания ввозит на территорию Беларуси компьютеры, то и собирать она должна у населения старую компьютерную технику. А если ввозит лимонад в стеклянных бутылках, то и в пунктах приема, организованных им, должны собирать стеклобой.

Во сколько обходится бизнесу «утильсбор»? Если это ответственность за упаковку, оплата рассчитывается за тонну ввезенной или произведенной упаковки. Сейчас это 130 рублей за тонну бумажной/картонной упаковки, 180 за тонну пластиковой и комбинированной и 270 рублей за тонну стекла. Второй вариант платы (для производителей особой категории товаров — бытовой техники, люминесцентных ламп, и т.д.) — процент от стоимости ввезенного или произведенного товара. Диапазон варьируется от 1,5% (моторное масло) и 3% (техника) до 8% (батарейки).

Куда идут все эти деньги? Все деньги, которые поступают в рамках расширенной ответственности производителей, помогают улучшить сферу переработки коммунальных отходов Беларуси: — развитие в стране инфраструктуры сбора, сортировки, подготовки к использованию вторресурсов, переработки отходов. В том числе средства идут на закупку техники и оборудования, строительство заводов и производств, финансирование экспериментальных, проектных, научных работ. Контейнеры для раздельного сбора, сортировочные линии, пункты приема — все это появляется в том числе за счет действия принципа РОП. — экономическое стимулирование организаций: чтобы поощрить бизнес, который собирает вторичные ресурсы из отходов, ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» компенсирует их расходы за сбор. Эта мера делает затратную работу по сбору и заготовке вторичных ресурсов из коммунальных отходов безубыточной. Размеры компенсации в рублях за тонну собранных и переданных на использование вторичных ресурсов устанавливаются ежегодно. За 2012-2019 годы созданный механизм ответственности за отходы позволил направить 340,03 млн рублей на финансирование мероприятий по сбору и использованию коммунальных отходов. Чего мы достигли благодаря этому, можно посмотреть здесь .

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