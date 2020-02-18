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Президент Беларуси улетает в Египет

18.02.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19−20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента

В Каире намечена встреча с египетским коллегой Абделем Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

Запланирован еще ряд встреч, также Лукашенко и аль-Сиси собираются посмотреть Новую административную столицу Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.

В это же время в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.

Напомним, о своем визите в Египет президент Беларуси сообщил, когда на прошлой неделе открывал целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске. Президент подошел побеседовать с работниками предприятия. Среди них оказался египтянин Халиль Фади, который 7 лет живет в Беларуси, мужчина обзавелся здесь семьей. Лукашенко удивился, а потом пообещал, что расскажет об этом случае президенту Египта.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19−20 февраля совершит официальный визит в Египет.
 
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