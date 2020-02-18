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Президент Беларуси улетает в Египет
18.02.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19−20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщает пресс-служба главы государства.
В Каире намечена встреча с египетским коллегой Абделем Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время
Запланирован еще ряд встреч, также Лукашенко и аль-Сиси собираются посмотреть
В это же время в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.
Напомним, о своем визите в Египет президент Беларуси сообщил, когда на прошлой неделе
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19−20 февраля совершит официальный визит в Египет.
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