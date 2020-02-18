Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

Январь отметился высокой долей сделок с 1-комнатными квартирами – она превысила 40% впервые за 4 месяца.

Менее 5% всех сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года), что является минимальным значением за всю историю наблюдений.

Возросла популярность Заводского, Октябрьского и Первомайского районов, интерес покупателей к Фрунзенскому и Московскому районам, напротив, ослабел.

Повышенным спросом пользовались кирпичные хрущевки и квартиры в современных каркасно-блочных домах.

Хотя сделок в январе было почти на треть меньше, чем месяцем ранее, структура спроса изменилась незначительно. В этой связи крайне любопытно, что средняя цена проданных квартир в январе снизилась на 0,3% и составила 1366 $/м2. Напомним, что это сильно отличается от того, что показывает мониторинг цен в объявлениях квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1462 $/м2 (-1,9% за месяц) — $ 53 000;

· 2-комнатные квартиры: 1326 $/м2 (+0,2%) — $ 63 500;

· 3-комнатные квартиры: 1216 $/м2 (-2,2%) — $ 75 400;

· 4-комнатные квартиры: 1217 $/м2 (+2,4%) — $ 91 000.