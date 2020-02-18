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Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

18.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Количество сделок купли-продажи квартир в минувшем январе ожидаемо сократилось — по сравнению с декабрем их было меньше на 29%. Но если в качестве ориентира взять январь прошлого года, то здесь уже отмечается 17-процентный рост спроса. Без малого 900 сделок для января — это очень высокий результат. Лишь однажды за последние 10 лет спрос в январе был выше.

Предложение квартир к концу месяца полностью восстановилось после «просадки» в период праздников. Рост по сравнению с декабрем составил 3,7%.

Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

Январь отметился высокой долей сделок с 1-комнатными квартирами – она превысила 40% впервые за 4 месяца.

Менее 5% всех сделок были проведены с квартирами в готовых новостройках (дому не более года), что является минимальным значением за всю историю наблюдений.

Возросла популярность Заводского, Октябрьского и Первомайского районов, интерес покупателей к Фрунзенскому и Московскому районам, напротив, ослабел.

Повышенным спросом пользовались кирпичные хрущевки и квартиры в современных каркасно-блочных домах.

Хотя сделок в январе было почти на треть меньше, чем месяцем ранее, структура спроса изменилась незначительно. В этой связи крайне любопытно, что средняя цена проданных квартир в январе снизилась на 0,3% и составила 1366 $/м2. Напомним, что это сильно отличается от того, что показывает мониторинг цен в объявлениях квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

· 1-комнатные квартиры: 1462 $/м2 (-1,9% за месяц) — $ 53 000;

· 2-комнатные квартиры: 1326 $/м2 (+0,2%) — $ 63 500;

· 3-комнатные квартиры: 1216 $/м2 (-2,2%) — $ 75 400;

· 4-комнатные квартиры: 1217 $/м2 (+2,4%) — $ 91 000.


Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

Напомним, что в декабре цены реальных сделок выросли на внушительные 2,2%, поэтому не исключено, что январский результат является лишь коррекцией, после которой положительная динамика продолжится. Сильное расхождение в динамике цен сделок и предложения по итогам нескольких месяцев — это большая редкость.

Что касается самих цен в объявлениях, то за первый месяц 2020 года их средний уровень поднялся на 1,1%. Примечательно, что рост цен на самые бюджетные варианты — квартиры в панельных и кирпичных хрущевках, превысил 3%.

Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

Резкое повышение среднего ценового уровня наблюдалось во многих микрорайонах города, но самые высокие темпы были отмечены в Брилевичах, Грушевке и на Ангарской.

Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

Минск не единственная из столиц, отметившаяся ростом цен в объявлениях о продаже квартир — положительная динамика также наблюдалась в Варшаве, Киеве и Москве. На средний уровень долларовых цен в Риге и Вильнюсе повлияло укрепление американской валюты.

Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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