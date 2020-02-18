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«Хотелось бы полной ясности». Сечин прилетел в Минск обсудить с Лукашенко поставки нефти

18.02.2020 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во вторник в Минске с главой «Роснефти» Игорем Сечиным для обсуждения проблем с поставкой нефти в Беларусь, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Скрывать нечего. Хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей, нефтяной публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти", — отметил Лукашенко.

Он добавил, что Сечин в курсе дела, «но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам — как действовать дальше».

В прошлом году «Роснефть» поставила Беларуси половину из закупленных страной 18 млн тонн.

— Хотелось бы полной ясности, — добавил президент, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».

Напомним, Москва и Минск не договорились об условиях поставки нефти в Беларусь в 2020 году. В итоге в первом квартале нефть в Беларусь поставляли только компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

НПЗ в Мозыре и Новополоцке продолжают работу с минимальной загрузкой в условиях отсутствия поставки сырья от других крупных российских нефтяных компаний, а президент недавно заявил о намерении «добирать» до необходимых стране 2 млн тонн нефти в месяц из транзитных объемов, если договориться с Москвой так и не удастся.

 
Теги: Минск
 
 
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Президет Беларуси Александр Лукашенко встретился во вторник в Минске с главой «Роснефти» Игорем Сечиным для обсуждения проблем с поставкой нефти в Беларусь,...
 
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