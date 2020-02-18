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Кому нужно отчитаться о доходах из-за рубежа и какие доходы освобождаются от налогообложения?

18.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Кому нужно отчитаться о доходах из-за рубежа и какие доходы освобождаются от налогообложения?
Чтобы разобраться в нюансах законодательства по некоторым вопросам налогообложения 26 февраля на базе ООО «АккаунтПинск» (г. Пинск, ул. Пушкина, д. 5 каб. 7) Центр поддержки предпринимательства совместно с ИМНС по городу Пинску проводит семинар на тему «Налогообложение доходов физических лиц, полученных от источников за пределами Республики Беларусь». Об этом сообщает официальный сайт Пинского горисполкома. 

Слушатели получат ответы на такие распространенные вопросы:

  • кому и в какие сроки нужно отчитаться о доходах из-за рубежа;
  • какие документы необходимо представлять в налоговую;
  • какую сумму могут перевести из-за границы без уплаты налога;
  • какие виды доходов из-за границы не признаются объектом налогообложения либо освобождаются от налогообложения.

Принять участие в семинаре может каждый желающий бесплатно, для этого необходимо лишь подтвердить свое участие до 25 февраля по тел. +375-29-642-61-66 либо e-mail: cpp@accpi.by

Напомним, не позднее 31 марта физическим лицам нужно подать налоговую декларацию по подоходному налогу за 2019 год. Кто обязан подавать декларацию о доходах, читайте на нашем сайте здесь. 

О способах представления налоговой декларации читайте на нашем сайте здесь.

На официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь можно скачать бланк налоговой декларации, ознакомиться с порядком ее заполнения, узнать ответы на актуальные вопросы по представлению налоговой декларации.

 

 

 
 
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> Чтобы разобраться в нюансах законодательства по некоторым вопросам налогообложения 26 февраля на базе ООО «АккаунтПинск» (г. Пинск, ул. Пушкина, д. 5 каб. 7) Центр...
 
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