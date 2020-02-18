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Кому нужно отчитаться о доходах из-за рубежа и какие доходы освобождаются от налогообложения?
18.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Напомним, не позднее 31 марта физическим лицам нужно подать налоговую декларацию по подоходному налогу за 2019 год. Кто обязан подавать декларацию о доходах, читайте на нашем сайте
О способах представления налоговой декларации читайте на нашем сайте
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