Лукашенко встретился с руководителем Роснефти. О чем договорились?

Половина нефти, которую Беларусь покупала у России, поставила «Роснефть». Минск оказался в затруднительном положении в вопросах поставок нефти и надеется на дальнейшее сотрудничество с компанией.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления ПАО «НК "Роснефть» Игорем Сечиным 18 февраля в Минске, передает пресс-служба главы государства.

Белорусский президент признался, что ситуация между странами в вопросах поставок нефти сложная, и он хотел бы «обсудить ее с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании».

Лукашенко сказал, что его интересует вопрос о том, как построить дальнейшие действия. «Хотелось бы полной ясности», - добавил Лукашенко, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».

Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Беларусью и с радостью принял приглашение приехать в Минск.

Он напомнил, что «Роснефть» выступает крупным инвестором в экономику Беларуси, участником акционерного капитала Мозырского НПЗ, на территории нашей страны работают 36 автозаправок, принадлежащих предприятию.

По словам главы «Роснефти», российская сторона настроена конструктивно и готова работать вместе.

Беларусь и Россия находятся в стадии конфликта из-за поставок нефти. Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли договориться на этот счет в конце 2019 года. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. В «Белнефтехиме» подтвердили прекращение поставок и снижение нагрузки НПЗ до уровня технологического минимума.

7 февраля в Сочи снова прошли переговоры президентов. Российская сторона заявила, что будет поставлять газ в Беларусь в нынешнем году на условиях 2019-го. Но договоренностей по поставкам нефти так и нет.

В настоящее время Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Кроме того, в подвешенном состоянии и, возможно, заморожены переговоры об углубленной интеграции.