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Лукашенко встретился с руководителем Роснефти. О чем договорились?
18.02.2020 15:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Половина нефти, которую Беларусь покупала у России, поставила «Роснефть». Минск оказался в затруднительном положении в вопросах поставок нефти и надеется на дальнейшее сотрудничество с компанией.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления ПАО «НК "Роснефть» Игорем Сечиным 18 февраля в Минске,
Белорусский президент признался, что ситуация между странами в вопросах поставок нефти сложная, и он хотел бы «обсудить ее с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании».
Лукашенко сказал, что его интересует вопрос о том, как построить дальнейшие действия. «Хотелось бы полной ясности», - добавил Лукашенко, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».
Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Беларусью и с радостью принял приглашение приехать в Минск.
Он напомнил, что «Роснефть» выступает крупным инвестором в экономику Беларуси, участником акционерного капитала Мозырского НПЗ, на территории нашей страны работают 36 автозаправок, принадлежащих предприятию.
По словам главы «Роснефти», российская сторона настроена конструктивно и готова работать вместе.
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Половина нефти, которую Беларусь покупала у России, поставила «Роснефть». Минск оказался в затруднительном положении в вопросах поставок нефти.
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