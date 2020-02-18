Бесплатный тренинг в рамках проекта по развитию женского бизнеса в Пинске пройдёт уже в эту пятницу

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области реализуется новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве» . Проект включает в себя серию обучающих мероприятий для женщин, где эксперты помогут жительницам области сформулировать и реализовать бизнес-идею. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали организаторы проекта.

В январе в Пинске, Кобрине и Барановичах прошли вводные тренинги, посвященные основным трендам и юридическим аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. В них приняло участие более 150 участниц, абсолютное большинство которых (более 86%) оценило качество и практическую применимость полученных знаний на высочайшем уровне.

21 февраля в Пинске в рамках очередного этапа проекта пройдет тренниг на тему «Грамотное бизнес-планирование – ваш путь к успеху». Экспертами выступят Евгений Зуев, предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» и Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО “Отдых в деревне”, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ.

На мероприятии будут рассмотрены главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана, презентации бизнес-идеи для продажи (в том числе известным методом pitch) и др. По итогам тренинга участницы смогут составить проекты бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших бизнес-инициатив.

Напоминаем, что вы еще можете принять участие в проекте! Для этого зарегистрируйтесь на февральский тренинг по ссылке. Более подробная и актуальная информация будет размещена на сайте БОО «Отдых в деревне» www.ruralbelarus.by .

Проект реализуется БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом и финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation. Сроки реализации проекта — ноябрь 2019-май 2021.