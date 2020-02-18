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Бесплатный тренинг в рамках проекта по развитию женского бизнеса в Пинске пройдёт уже в эту пятницу
18.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В январе в Пинске, Кобрине и Барановичах прошли вводные тренинги, посвященные основным трендам и юридическим аспектам в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства. В них приняло участие более 150 участниц, абсолютное большинство которых (более 86%) оценило качество и практическую применимость полученных знаний на высочайшем уровне.
21 февраля в Пинске в рамках очередного этапа проекта пройдет тренниг на тему «Грамотное бизнес-планирование – ваш путь к успеху». Экспертами выступят Евгений Зуев, предприниматель, тренер, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» и Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО “Отдых в деревне”, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений БГУ.
На мероприятии будут рассмотрены главные вопросы анализа конкурентной бизнес-среды, создания уникальных продуктов, их продвижения на рынке, составления финансового плана, презентации бизнес-идеи для продажи (в том числе известным методом pitch) и др. По итогам тренинга участницы смогут составить проекты бизнес-планов, из которых в дальнейшем будут выбраны 50 лучших бизнес-инициатив.
Напоминаем, что вы еще можете принять участие в проекте! Для этого зарегистрируйтесь на февральский тренинг по
Проект реализуется БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом и финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation. Сроки реализации проекта — ноябрь 2019-май 2021.
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