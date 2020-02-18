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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2019 год выросло на 42%

18.02.2020 17:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По объему внешней торговли товарами в 2019 году Беларусь немного не дотянула до результатов предыдущего года — 0,1%, следует из данных Белстата. Импорт  товаров вырос на 2,3%, экспорт сократился на 2,9%. Отрицательное сальдо торговли товарами по итогам года составило 6,4 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов больше, чем годом ранее.


Фото: pixabay.com

Объем внешней торговли торварами составил 72 млрд долларов. Экспорт белорусских товаров сложился в объеме 32,9 млрд долларов, импорт — 39,3 млрд долларов.

Основным внешнеторговым партнером по-прежнему остается Россия, на долю которой пришлась половина всей внешней торговли. Экспорт в Россию составил 13,6 млрд долларов. За пределами российского рынка, больше всего белорусские производители заработали на экспорте в Украину — 4,1 млрд долларов, а также в Великобританию и Германию.

В 2019 году почти вполовину сократился экспорт товаров в Нидерланды, в Великобританию — на четверть, в Германию — на 10%, в Литву — на 9%. Зато экспорт в Китай увеличился на 40%.

В Россию экспорт вырос на 4,5% по сравнению с 2018 годом. Отрицательное сальдо в торговле с РФ составило 8,5 млрд долларов.

Больший прирост экспорта сложился в дальние страны. В два раза вырос экспорт в Гану, Ливан, почти в три раза в Афганистан, в 3,8 раза в Уругвай и в десятки раз в Лаос. Но объемы экспорта в эти страны все равно невелики. Продажи принесли от 7 млн долларов Ливан до 24 млн долларов в Уругвай. За счет небольшого изначального объема экспорта и сложился такой прирост.

Импорт товаров из России сократился на 2,8%. Но она остается в лидерах. Беларусь купила там товаров на 22 млрд долларов. Вторым по значимости импорта оказался Китай, откуда в Беларусь поступило импорта на 3,8 млрд долларов. Почти в два раза меньшим оказался импорт из Украины и Германии, по 1,7 млрд долларов.

Почти в два раза вырос импорт товаров из Вьетнама, Мьянмы, в 2,5 раза — из Бразилии, почти в три раза увеличился импорт парагвайской продукции, в 16 раз — малийской. Опять же большой рост обусловлен изначально небольшими объемами внешней торговли с этими странами. Импорт товаров из Германии упал на 4,6%. При этом импорт из Китая вырос на 20%, из Украины — на 21%, из Литвы — на 10%, из Польши — на 12%, из Нидерландов — на 30%.

 
 
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Результаты внешней торговли Беларуси: отрицательное сальдо по товарам в 2019 году составило 6,4 млрд долларов.
 
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