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Wi-Fi роутер и 500 ГБ на максимальной скорости — новая услуга «Интернет для дома Макс»

18.02.2020 17:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС запустил услугу «Интернет для дома Макс» с безлимитным по объему интернетом и оборудованием с поддержкой 3G/4G-сигнала. Новое предложение позволит обеспечить доступом к Сети объекты, где нет возможности использовать проводное соединение: дачи и частные дома.

Пользователям услуги «Интернет для дома Макс» предоставляется 500 ГБ мобильного трафика на неограниченной скорости. После превышения этого объема безлимитный интернет будет доступен на скорости до 2 Мбит/с. Стоимость «Интернет для дома Макс» составит 80 рублей в месяц.

В услугу без дополнительной платы включено более 90 каналов МТС ТВ и лицензионный антивирус Dr.Web (для персональных компьютеров и смартфонов).

Пользователи услуги могут приобрести Wi-Fi роутер с поддержкой технологий 3G и 4G за 30 рублей. А для усиления сигнала абонентам доступен Wi-Fi роутер с внешней антенной за 50 рублей. Бонус для данного предложения — бесплатная установка и настройка комплекта специалистами МТС.

Специальная цена на любой комплект оборудования действует при условии подписания дополнительного соглашения на пользование услугой «Интернет для дома Макс» в течение 18 месяцев.

Подробнее смотрите здесь: https://home.mts.by/index_ru.php.

 
 
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МТС запустил услугу «Интернет для дома Макс» с безлимитным по объему интернетом и оборудованием с поддержкой 3G/4G-сигнала. Новое предложение позволит обеспечить...
 
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