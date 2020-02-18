Wi-Fi роутер и 500 ГБ на максимальной скорости — новая услуга «Интернет для дома Макс»

МТС запустил услугу «Интернет для дома Макс» с безлимитным по объему интернетом и оборудованием с поддержкой 3G/4G-сигнала. Новое предложение позволит обеспечить доступом к Сети объекты, где нет возможности использовать проводное соединение: дачи и частные дома.

Пользователям услуги «Интернет для дома Макс» предоставляется 500 ГБ мобильного трафика на неограниченной скорости. После превышения этого объема безлимитный интернет будет доступен на скорости до 2 Мбит/с. Стоимость «Интернет для дома Макс» составит 80 рублей в месяц.

В услугу без дополнительной платы включено более 90 каналов МТС ТВ и лицензионный антивирус Dr.Web (для персональных компьютеров и смартфонов).

Пользователи услуги могут приобрести Wi-Fi роутер с поддержкой технологий 3G и 4G за 30 рублей. А для усиления сигнала абонентам доступен Wi-Fi роутер с внешней антенной за 50 рублей. Бонус для данного предложения — бесплатная установка и настройка комплекта специалистами МТС.

Специальная цена на любой комплект оборудования действует при условии подписания дополнительного соглашения на пользование услугой «Интернет для дома Макс» в течение 18 месяцев.