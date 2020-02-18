A1 banking запустил технологию бесконтактных платежей

Мобильное приложение A1 banking расширило возможности своей виртуальной карты. Новая форма расчета доступна везде, где есть POS-терминал, поддерживающий технологию бесконтактных платежей.

Если раньше держатели виртуальной карты могли пользоваться ей только в интернете, то сейчас она может заменить традиционную пластиковую банковскую карту. Достаточно поднести смартфон с приложением к терминалу – и необходимая сумма будет списана со счета пользователя.

Приложение также поддерживает функцию Tap&Go с ограничением на сумму до 20 рублей. Данная технология позволяет совершать покупку максимально быстро и удобно: без необходимости вводить пароли и запускать приложение. Все, что для этого нужно – разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, после чего оплата спишется автоматически.

Бесконтактная оплата доступна абонентам всех мобильных операторов Беларуси, которые используют Android-устройства с минимальной версией OC 5.0 и поддержкой технологии NFC. Еще одно важное условие – устройство пользователя не должно находиться в режиме ROOT-прав.

Бесконтактные платежи с виртуальной карты A1 banking осуществляются на базе технологии HCE (Host Card Emulation).