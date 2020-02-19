В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Три неплохих участка с недостроями выделены в деревне Слобода, что в 10 километрах от МКАД. К населенному пункту ведет прямая трасса из Минска, большинство улиц в деревне асфальтированы, были замечены даже тротуары и здания будущих магазинов. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ. Основная часть застройки – дорогие коттеджи и аккуратные дома. Вокруг деревни лес и поле.

Лот №7 – один из самых привлекательных предложений аукциона. Участок ровный, большой, с асфальтированным подъездом. На территории земельного надела построен фундамент с цокольным уровнем: перекрытия – железобетонные, двери – металлические. Площадь застройки – 108 кв.м. Вокруг – новенькие коттеджи, некоторые соседи еще строятся. Торги за участок начнутся с 48 903 рублей, при этом почти в 19 тыс. рублей оценено строение.