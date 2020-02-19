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В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

19.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

20 марта с аукциона разыграют 15 участков с недостроенными домами. Большинство вакантных земельных наделов – в Минском районе, один – возле Кургана Славы. Сегодня покажем, как выглядят участки в пределах 15 километров от МКАД.

Всеучасткинакарте

д. Лесковка, участок № 328 (Лот №1)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

В Лесковке на торги выставлено три участка. Первый (Лот №1) – земельный надел порядка 15 соток с подведенными коммуникациями (электричество, газ, вода). Площадка ровная, заросшая высоким кустарником. На участке начато строительство дома, готовность – 12%. Из того, что успел бывший владелец – бетонный фундамент общей площадью 36 кв.м.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 14,93 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 62 503 (в том числе Br 2 376 за строение);

Координаты участка: 53.990290, 27.721059;

Кадастровый номер: 623680605601000499;

Расстояние до МКАД: 7,5 км.

 
д. Лесковка, участок № 477 (Лот №2)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Участок № 477 чуть более 15 соток. Здесь также есть все необходимые коммуникации – электричество, газ и вода. Подъезд асфальтирован, рядом много жилых домов. Площадка холмистая, заросшая травой и кустарником. На территории начато строительство фундамента площадью 210 «квадратов».

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 15,13 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 70 654 (в том числе Br 10 527 за строение);

Координаты участка: 53.997551, 27.729569;

Кадастровый номер: 623680605601001042;

Расстояние до МКАД: 7,5 км.

 
д. Лесковка, участок № 727 (Лот №3)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Участок №727 выделен прямо у леса. Площадка имеет треугольную форму, ровная и удобная для строительства дома, доступны электричество, газ и вода. На территории есть незавершенное строительство – жилой дом готов на 30%: бетонный фундамент общей площадью 40 кв.м., стены из газосиликатных блоков, перекрытия – деревянные, полы – бетонные.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 15,99 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 66 644 (в том числе Br 6 516 за строение);

Координаты участка: 53.988915, 27.722175;

Кадастровый номер: 623680605601001107;

Расстояние до МКАД: 7,5 км.

д. Белица (Лот №5)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

В Белице на продажу выставили два участка. Первый (Лот №5) угловой, выделен в квартале новой коттеджной застройки. Площадка ровная, подъезд гравийка, из коммуникаций заявлено только электричество. Незавершенного строения не обнаружили, только сваленные бетонные блоки и строительный мусор.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 36 666 (в том числе Br 16 610 за строение);

Координаты участка: 53.724632, 27.535821;

Кадастровый номер: 623686300601000110;

Расстояние до МКАД: 14,6 км.

д. Белица, участок № 32 (массив № 1) (Лот №6)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Чуть дальше по улице выделен второй участок. Площадь земельного надела порядка 16,5 сотки. Территория ровная, за участком пустырь. Ближайшие соседи строятся. Из коммуникаций – электричество, подъезд – гравийка. На площадке начато строительство дома, готовность строения – 12%, в состав входит: бетонный фундамент общей площадью 93 кв.м.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 16,48 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 24 094 (в том числе Br 4 038 за строение);

Координаты участка: 53.724378, 27.539136;

Кадастровый номер: 623686300601000183;

Расстояние до МКАД: 14,6 км.

д. Слобода (Лот №7)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Три неплохих участка с недостроями выделены в деревне Слобода, что в 10 километрах от МКАД. К населенному пункту ведет прямая трасса из Минска, большинство улиц в деревне асфальтированы, были замечены даже тротуары и здания будущих магазинов. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ. Основная часть застройки – дорогие коттеджи и аккуратные дома. Вокруг деревни лес и поле.

Лот №7 – один из самых привлекательных предложений аукциона. Участок ровный, большой, с асфальтированным подъездом. На территории земельного надела построен фундамент с цокольным уровнем: перекрытия – железобетонные, двери – металлические. Площадь застройки – 108 кв.м. Вокруг – новенькие коттеджи, некоторые соседи еще строятся. Торги за участок начнутся с 48 903 рублей, при этом почти в 19 тыс. рублей оценено строение.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 15,01 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 48 903 (в том числе Br 18 847 за строение);

Координаты участка: 53.754792, 27.503575;

Кадастровый номер: 623686304601000180;

Расстояние до МКАД: 10,3 км

 
д. Слобода, участок № 5 (массив № 1) (Лот №8)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Участок №5 выделен у леса. Площадь земельного надела около 14 соток, подъезд асфальтирован, есть газ и электричество. На участке начато строительство дома, однако далее 6% готовности бывший владелец так и не продвинулся. Из того, что он успел – только железобетонный фундамент. Площадка чуть на склоне, но с большего удобная для строительства жилья.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 13,95 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 34 775 (в том числе Br 4 722 за строение);

Координаты участка: 53.755783, 27.491380;

Кадастровый номер: 623686304601000424;

Расстояние до МКАД: 10,3 км

д. Слобода, участок № 106 (массив № 1) (Лот №9)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Участок №106 выделен по улице Сосновая. За земельным наделом лесополоса, рядом активная стройка. Из коммуникаций электричество и газ, подъезд асфальтирован. На участке начато строительство дома, но на сегодня готов лишь свайный железобетонный фундамент общей площадью 146 квадратных метров.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 13,95 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 999 (в том числе Br 5 944 за строение);

Координаты участка: 53.758684, 27.494702;

Кадастровый номер: 623686304601000455;

Расстояние до МКАД: 10,3 км

аг. Хатежино, участок № 379 (Лот №10)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Данный земельный надел находится в охранной зоне линии связи и радиофикации (площадь охранной зоны – 0,0117 га), а потому могут быть ограничения по строительству. Сам участок неплохой – ровная большая площадка у самого леса. Подъезд – накатанная дорога, рядом есть электричество. На участке имеется незавершенное строительство – жилой дом готовностью 12%. В состав входит бетонный фундамент, общей площадью 111 кв.м.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 16,09 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 45 664 (в том числе Br 7 516 за строение);

Координаты участка: 53.899605, 27.300236;

Кадастровый номер: 623687508101001018;

Расстояние до МКАД: 8,8 км

аг. Хатежино, участок № 382 (Лот №11)

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Участок № 382 выделен на соседней улице, в квартале новой коттеджной застройки: соседи строятся, дороги пока заставляют желать лучшего, коммуникаций не заявлено. Сам участок достаточно ровный, но полностью заросший кустарником. В зарослях едва уловим бетонный фундамент – это все, что успели возвести на участке бывшие владельцы.

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте
В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

Общая площадь участка — 13,66 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 48 285 (в том числе Br 10 137 за строение);

Координаты участка: 53.900490, 27.299084;

Кадастровый номер: 623687508101000935;

Расстояние до МКАД: 8,8 км

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Теги: Минск
 
 
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20 марта с аукциона разыграют 15 участков с недостроенными домами. Большинство вакантных земельных наделов – в Минском районе, один – возле Кургана Славы. Сегодня...
 
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