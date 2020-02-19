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Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму
19.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме – обратите внимание на необычное
Оказалось, основная причина продажи – проблемы со здоровьем.
- Мне уже 69 лет – говорит фермер Александр Пикуза, – За последние годы я перенес два инфаркта и один инсульт. К сожалению, сил управляться со всем хозяйством уже не осталось. Я даже и за руль уже не сажусь.
Свой агробизнес под Мозырем Александр Пикуза ведет более 25 лет. За это время, помимо африканских страусов, он успел поработать с самыми разнообразными представителями фауны: в числе его питомцев – норки, кролики, шиншиллы. Также Александр Алексеевич занимался пчелами и выращивал яблоки.
Еще совсем недавно собственник владел двумя хозяйствами, но на данный момент одна из ферм уже фактически продана: сделка находится в стадии завершения.
- А вот со страусами никак не могу расстаться, – шутит Александр Алексеевич. – Как-то приходил покупатель, который был готов развивать здесь другое направление, но я не согласился. Все ждал, что кто-то подхватит «страусиную» тему. Теперь уже не такой принципиальный, готов обсуждать все варианты.
На данный момент на ферме живет 21 страус: 9 самцов и 12 самок. В лучшие времена количество птиц доходило до 85.
Как отмечается в объявлении, «ферма располагается в лесу на площадях бывшего свинокомплекса, огорожена забором. Производственные площади главного корпуса (теплый железобетонный сарай площадью 2160 «квадратов») позволяют содержать до 250 самок. Кроме того, на территории имеется склад кормов площадью в 576 «квадратов», несколько цехов (в том числе и с холодильной камерой), столярная мастерская, котельная и другие постройки. Совсем рядом с фермой – приятный бонус: искусственный пруд, в котором водится рыба».
Говоря о стоимости страусиной фермы, Александр проводит параллель с известным кобринским предприятием, которое также давно занимается страусами. На старте проекта коллеги из Кобринского района рассказывали, что постройка фермы в чистом поле с нуля обошлась им в три миллиона долларов. Александр Алексеевич считает, что на его ферме зданий и сооружений даже больше. Требуется лишь рачительный хозяин.
В настоящий момент фермер оценил свой бизнес в 150 тысяч рублей. Александр Пикуза готов предоставить покупателю рассрочку на 10 лет (35 тысяч рублей – сразу, остальное – частями) и рассмотреть вариант сдачи фермы в аренду (500 долларов – в месяц).
Что касается самих страусов, то о них Александр Алексеевич продолжает говорить с большим энтузиазмом. Содержание этих птиц не затратно (страусы питаются сеном, комбикормом и овсом), а мясо, яйца, а также перья, кожу и даже скорлупу яиц при грамотном подходе можно выгодно продать.
- Мои 12 самок ежегодно несут до 600-700 яиц, – уточняет фермер, – При этом, одно страусиное яйцо весит около 1,5 килограммов.
К слову, если в Беларуси пока еще не распробовали страусятину, то в азиатских странах спрос на эту птицу только растет.
Александр Пикуза рассказывает, что интерес к его ферме есть:
- Звонят, приезжают, смотрят, интересуются арендой. Кто-то только изучает эту тему, кто-то уже работал со страусами.
Потенциальному покупателю фермер готов оказать всестороннюю информационную поддержку и даже поделиться точками сбыта.
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Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме – обратите внимание на необычное объявление, которое...
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