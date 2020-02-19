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Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму

19.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме – обратите внимание на необычное объявление, которое появилось в базе Realt.by. В настоящий момент недалеко от Мозыря продается готовый бизнес – 4 га огороженной территории, 21 страус и множество хозяйственных построек. Мы узнали, почему владелец экзотической фермы решил продать свое детище.

Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму

Оказалось, основная причина продажи – проблемы со здоровьем.

- Мне уже 69 лет – говорит фермер Александр Пикуза, – За последние годы я перенес два инфаркта и один инсульт. К сожалению, сил управляться со всем хозяйством уже не осталось. Я даже и за руль уже не сажусь.

Свой агробизнес под Мозырем Александр Пикуза ведет более 25 лет. За это время, помимо африканских страусов, он успел поработать с самыми разнообразными представителями фауны: в числе его питомцев – норки, кролики, шиншиллы. Также Александр Алексеевич занимался пчелами и выращивал яблоки.

Еще совсем недавно собственник владел двумя хозяйствами, но на данный момент одна из ферм уже фактически продана: сделка находится в стадии завершения.

- А вот со страусами никак не могу расстаться, – шутит Александр Алексеевич. – Как-то приходил покупатель, который был готов развивать здесь другое направление, но я не согласился. Все ждал, что кто-то подхватит «страусиную» тему. Теперь уже не такой принципиальный, готов обсуждать все варианты.

На данный момент на ферме живет 21 страус: 9 самцов и 12 самок. В лучшие времена количество птиц доходило до 85.

Как отмечается в объявлении, «ферма располагается в лесу на площадях бывшего свинокомплекса, огорожена забором. Производственные площади главного корпуса (теплый железобетонный сарай площадью 2160 «квадратов») позволяют содержать до 250 самок. Кроме того, на территории имеется склад кормов площадью в 576 «квадратов», несколько цехов (в том числе и с холодильной камерой), столярная мастерская, котельная и другие постройки. Совсем рядом с фермой – приятный бонус: искусственный пруд, в котором водится рыба».

Говоря о стоимости страусиной фермы, Александр проводит параллель с известным кобринским предприятием, которое также давно занимается страусами. На старте проекта коллеги из Кобринского района рассказывали, что постройка фермы в чистом поле с нуля обошлась им в три миллиона долларов. Александр Алексеевич считает, что на его ферме зданий и сооружений даже больше. Требуется лишь рачительный хозяин.

Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму
Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму

В настоящий момент фермер оценил свой бизнес в 150 тысяч рублей. Александр Пикуза готов предоставить покупателю рассрочку на 10 лет (35 тысяч рублей – сразу, остальное – частями) и рассмотреть вариант сдачи фермы в аренду (500 долларов – в месяц).

Что касается самих страусов, то о них Александр Алексеевич продолжает говорить с большим энтузиазмом. Содержание этих птиц не затратно (страусы питаются сеном, комбикормом и овсом), а мясо, яйца, а также перья, кожу и даже скорлупу яиц при грамотном подходе можно выгодно продать.

- Мои 12 самок ежегодно несут до 600-700 яиц, – уточняет фермер, – При этом, одно страусиное яйцо весит около 1,5 килограммов.

К слову, если в Беларуси пока еще не распробовали страусятину, то в азиатских странах спрос на эту птицу только растет.

Александр Пикуза рассказывает, что интерес к его ферме есть:

- Звонят, приезжают, смотрят, интересуются арендой. Кто-то только изучает эту тему, кто-то уже работал со страусами.

Потенциальному покупателю фермер готов оказать всестороннюю информационную поддержку и даже поделиться точками сбыта.

 
 
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Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме – обратите внимание на необычное объявление, которое...
 
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