Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму

Оказалось, основная причина продажи – проблемы со здоровьем.

- Мне уже 69 лет – говорит фермер Александр Пикуза, – За последние годы я перенес два инфаркта и один инсульт. К сожалению, сил управляться со всем хозяйством уже не осталось. Я даже и за руль уже не сажусь.

Свой агробизнес под Мозырем Александр Пикуза ведет более 25 лет. За это время, помимо африканских страусов, он успел поработать с самыми разнообразными представителями фауны: в числе его питомцев – норки, кролики, шиншиллы. Также Александр Алексеевич занимался пчелами и выращивал яблоки.

Еще совсем недавно собственник владел двумя хозяйствами, но на данный момент одна из ферм уже фактически продана: сделка находится в стадии завершения.

- А вот со страусами никак не могу расстаться, – шутит Александр Алексеевич. – Как-то приходил покупатель, который был готов развивать здесь другое направление, но я не согласился. Все ждал, что кто-то подхватит «страусиную» тему. Теперь уже не такой принципиальный, готов обсуждать все варианты.

На данный момент на ферме живет 21 страус: 9 самцов и 12 самок. В лучшие времена количество птиц доходило до 85.

Как отмечается в объявлении, «ферма располагается в лесу на площадях бывшего свинокомплекса, огорожена забором. Производственные площади главного корпуса (теплый железобетонный сарай площадью 2160 «квадратов») позволяют содержать до 250 самок. Кроме того, на территории имеется склад кормов площадью в 576 «квадратов», несколько цехов (в том числе и с холодильной камерой), столярная мастерская, котельная и другие постройки. Совсем рядом с фермой – приятный бонус: искусственный пруд, в котором водится рыба».

Говоря о стоимости страусиной фермы, Александр проводит параллель с известным кобринским предприятием, которое также давно занимается страусами. На старте проекта коллеги из Кобринского района рассказывали, что постройка фермы в чистом поле с нуля обошлась им в три миллиона долларов. Александр Алексеевич считает, что на его ферме зданий и сооружений даже больше. Требуется лишь рачительный хозяин.