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Посол Украины: Мы готовы к транзиту нефти для Беларуси
19.02.2020 00:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим подтверждает готовность Украины осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ.
«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — сказал Кизим в беседе с корреспондентом БелаПАН 18 февраля в Минске.
Он пояснил, что поставки могут пройти и по трубопроводу Одесса-Броды, и железнодорожным транспортом. «Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопросы технический. Это все зависит от белорусской стороны. То, что, мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», — добавил дипломат.
Как напомнил посол, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.
«Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», — заявил Кизим.
Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти. На сайте российской компании «Транснефть» сообщается, что в 2020 году на белорусские НПЗ планируется поставить 23,5 млн тонн нефти.
В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.
В настоящее время единственным поставщиком российского углеводородного сырья в Беларусь является группа компаний «Сафмар» близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева.
Белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке. Правительство тем временем ищет альтернативных поставщиков нефти, выполняя поручение главы государства.
14 февраля во время посещения Светлогорского ЦКК (Гомельская область) Лукашенко
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«Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее...
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