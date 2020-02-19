Посол Украины: Мы готовы к транзиту нефти для Беларуси

Источник материала: Tut.by

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим подтверждает готовность Украины осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — сказал Кизим в беседе с корреспондентом БелаПАН 18 февраля в Минске.

Он пояснил, что поставки могут пройти и по трубопроводу Одесса-Броды, и железнодорожным транспортом. «Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопросы технический. Это все зависит от белорусской стороны. То, что, мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», — добавил дипломат.

Как напомнил посол, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

«Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», — заявил Кизим.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти. На сайте российской компании «Транснефть» сообщается, что в 2020 году на белорусские НПЗ планируется поставить 23,5 млн тонн нефти.

В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

В настоящее время единственным поставщиком российского углеводородного сырья в Беларусь является группа компаний «Сафмар» близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева.

Белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке. Правительство тем временем ищет альтернативных поставщиков нефти, выполняя поручение главы государства.

14 февраля во время посещения Светлогорского ЦКК (Гомельская область) Лукашенко заявил , что Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах. «Через Беларусь на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти, и они не имеют никаких проблем. Загадили грязной нефтью — до сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод „Дружба“. Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — предупредил Лукашенко.