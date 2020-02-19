Венедиктов: Сечин поехал в Минск с поручением Путина. Сегодня-завтра узнаем решение по нефти

Источник материала: Tut.by

Исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин отправился в Минск к Александру Лукашенко с поручением от президента РФ Владимира Путина, заявил вхожий в кремлевские кабинеты главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы своего СМИ «Особое мнение» вечером 18 февраля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Накануне Сечин встречался с Путиным. Это означает, что Сечин получил поручение. Мы знаем, что главным публичным вопросом, операционным вопросом являются поставки нефти в Республику Беларусь. Накануне руководитель „Роснефти“, которая поставляла в прошлом году 50% всей нефти, которая шла в Беларусь, встречается с президентом Российской Федерации, потом садится в самолет и летит к Александру Григорьевичу Лукашенко. Очевидно — поручение. Ну очевидно. Он ему повез то, что Путин после встречи с Лукашенко принял какое решение. Он ему привез решение Путина. И мы сегодня-завтра узнаем, какое решение Путина по отношению к Беларуси и к нефтяному вопросу», — сказал Венедиктов.

«Никакого нет Сечина. Это может быть Сечин или Млечин. Кому будет поручение, тот с ним и поедет», — добавил главред «Эха Москвы».

Кроме того, он в очередной раз повторил, что одним из вариантов транзита власти в России после 2024 года было объединение с Беларусью. «И мы это все хорошо понимаем, знаем, и нечего тут лицемерить. Этот вариант не прошел. Он был, конечно, более красивым и симпатичным, такой Крым-2. Империя распалась, время разбрасывать камни, время собирать камни. Преодолеваем разруху и собираем народы под сенью Москвы. Не получилось. Обидно. А так все хорошо было. Переходим к плану-2. А план-1 — накажем. Тех, кто сорвал план, — накажем. Публично. Высечем. Розгами. За горло возьмем, придушим. Высекли, показали, но жить-то дальше как-то надо», — заявил Венедиктов, описывая логику Кремля.

«План А (объединение с Беларусью. — БелаПАН) всегда лежит в папочке. Папочку отложили. Надо будет — достанем. Когда придушенного выпустим, перейдем к разговору снова», — предположил развитие событий главный редактор «Эха».

Венедиктов отказался комментировать высказывания министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который в интервью чешскому журналу Respekt не исключил войну между Россией и Беларусью: «Вот я еще не дорос до того, чтобы комментировать аж самого министра иностранных дел Украины. Чего они там себе придумывают, я не готов комментировать. Может и бомж с улицы это сказать».

«Очевидно, что напряжение (в белорусско-российских отношениях. — БелаПАН) довольно серьезное и что Сечин поехал с какими-то предложениями. Мы можем фантазировать, но это другая программа. А здесь я говорю то, что я знаю. Сечин повез какие-то предложения, давайте подождем, какие будут реакции на предложения. По реакции узнаем, какие предложения», — сказал Алексей Венедиктов, который 24 декабря прошлого года в Минске взял почти двухчасовое интервью у Лукашенко.

Последняя публичная встреча Путина и Сечина состоялась 11 февраля. Как сообщало управление информационной политики «Роснефти», стороны обсудили итоги работы компании в 2019 году и перспективные проекты.

Переговоры Лукашенко и Сечина прошли в Минске 18 февраля. Перед их началом белорусский руководитель заявил: «Скрывать нечего, хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Я знаю, что вы в курсе дела. Но было бы неправильным даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше. Ну и как работать, в том числе и с „Роснефтью“, потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много ни мало половину нефти, которую мы покупали в России, переработали здесь у нас в Беларуси». «Хотелось бы полной ясности. Пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться в дальнейшем нашем сотрудничестве», — сказал Лукашенко.

Сечин отметил, что с радостью принял приглашение Лукашенко приехать в Минск, как делал это и раньше. «Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами, — сказал он. — Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами».

Управление информполитики «Роснефти» сообщило по итогам переговоров Сечина и Лукашенко, что «стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики». В релизе компании отмечается также, что «Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в Беларусь. «Объем собственной добычи в республике составляет около 1,6 млн тонн нефти в год, однако на переработку поступает преимущественно российское сырье. В 2019 году „Роснефть“ поставила в Белоруссию 8,8 млн тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну», — подчеркивается в сообщении. Кроме того, отмечается, что «Роснефть» является одним из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси: компания владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ.

В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.