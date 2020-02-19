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Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевой ввозной таможенной пошлины на электромобили
19.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на
Эта мера будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами. Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, это будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры. «Для формирования рынка электромобилей ЕАЭС прежде всего опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», — отметил он.
Ранее в отношении
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Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного...
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