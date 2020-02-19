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Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевой ввозной таможенной пошлины на электромобили

19.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевой ввозной таможенной пошлины на электромобили

Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Эта мера будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами. Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, это будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры. «Для формирования рынка электромобилей ЕАЭС прежде всего опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», — отметил он.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% — с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в четыре раза, в стоимостном — в восемь раз. Вместе с тем объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах ЕАЭС показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц.

https://www.belta.by/

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного...
 
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