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Ставка рефинансирования снижается в Беларуси до 8,75%
19.02.2020 09:45 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Нацбанк Беларуси, согласно решению, согласно решению правления НББ, с 19 февраля снижает ставку рефинансирования с 9% до 8,75%.
Вместе со снижением данного показателя, уменьшается ставка по кредиту овернайт с 10 до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75% годовых.
О снижении ставки регулятор
Следующее заседание правления по денежно-кредитной политике пройдет 13 мая 2020 года,
В прошлый раз Нацбанк
Перед этим ставку
В январе 2020 года годовая инфляция сохранилась на уровне 4,7%. По сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены в январе выросли сразу на 0,9%.
По прогнозом властей, среднее значение ставки рефинансирования в 2020 году запланировано на уровне 8,75-9% годовых при инфляции не более 5% по итогам года.
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Нацбанк Беларуси, согласно решению, согласно решению правления НББ, с 19 февраля снижает ставку рефинансирования с 9% до 8,75%.
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