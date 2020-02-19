Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок

Источник материала: Полесская правда



Участники очередного заседания проекта «Экспертная среда» — «Коронавирус: экономика страха» в пресс-центре БЕЛТА спрогнозировали, какие изменения произойдут на мировом рынке из-за ситуации с COVID-19.

По мнению аналитика Белорусского центра стратегических исследований (БИСИ) Алексея Авдонина, США, европейские страны могут использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы аргументировать свое стремление уменьшать присутствие китайских компаний на национальных рынках. Параллельно идет конкуренция за Африку.

«Можно говорить о том, что сейчас начался этап борьбы за африканский континент. Многие предприятия, и европейские, и американские, переводят свои производства из Китая в Африку. Это продолжалось на протяжении последних 5-7 лет», — напомнил аналитик.

В то же время Китай сам давно и активно работает на африканском рынке. При этом, как обратила внимание старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Юлия Абухович, в Африке ценят вклад китайских компаний в свою экономику и едва ли откажутся от дальнейшего сотрудничества.

«Они вкладывают реальные деньги, инвестиции, выстраивая социальную инфраструктуру, больницы и т.д.», — отметила эксперт. Она не исключила, что на волне событий с COVID-19 произойдет некоторое перераспределение рынков. Однако от более конкретных прогнозов отказалась, назвав их неблагодарным делом сегодня.

Декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский призвал не преувеличивать влияние США и их союзников на мировой рынок.

«Мир гораздо шире, чем Соединенные Штаты. Нужно понимать, есть масса стран, которые ждут китайские инвестиции, китайского присутствия», — сказал он, назвав в их числе и Беларусь. Сложно представить, что она, имея на своей территории индустриальный парк «Великий камень», будет заинтересована в том, чтобы сократить присутствие Китая на своем рынке, добавил эксперт.-0-

По информации БелТА.