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Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок
19.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По мнению аналитика Белорусского центра стратегических исследований (БИСИ) Алексея Авдонина, США, европейские страны могут использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы аргументировать свое стремление уменьшать присутствие китайских компаний на национальных рынках. Параллельно идет конкуренция за Африку.
В то же время Китай сам давно и активно работает на африканском рынке. При этом, как обратила внимание старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Юлия Абухович, в Африке ценят вклад китайских компаний в свою экономику и едва ли откажутся от дальнейшего сотрудничества.
Декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский призвал не преувеличивать влияние США и их союзников на мировой рынок.
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