Украина готова к транзиту нефти на белорусские НПЗ

О возможности транзита нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды», а также поставках ж/д транспортом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Он отметил, что «разговоры ведутся», и в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. «Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно», - сказал Кизим.

По его словам, в случае поступления заявки на транзит нефти «Одесса-Броды» власти готовы вопрос рассмотреть.

Украина готова поддержать Беларусь в сложной ситуации. «Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива (из-за российского эмбарго), то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», - цитирует посла interfax.by .

18 февраля Александр Лукашенко встретился с председателем правления ПАО «НК "Роснефть» Игорем Сечиным, однако к каким-то конкретным решениям не пришли. Говорилось только о необходимости конструктивных переговоров.

В настоящее время Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Кроме того, в подвешенном состоянии и, возможно, заморожены переговоры об углубленной интеграции.