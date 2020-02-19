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Украина готова к транзиту нефти на белорусские НПЗ
19.02.2020 11:08 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
О возможности транзита нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды», а также поставках ж/д транспортом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Он отметил, что «разговоры ведутся», и в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. «Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно», - сказал Кизим.
По его словам, в случае поступления заявки на транзит нефти «Одесса-Броды» власти готовы вопрос рассмотреть.
Украина готова поддержать Беларусь в сложной ситуации. «Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива (из-за российского эмбарго), то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», - цитирует посла
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О возможности транзита нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды», а также поставках ж/д транспортом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
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