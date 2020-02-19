Три недели задержек. У белорусских компаний есть проблемы с сырьем и комплектующими из Китая

Источник материала: Tut.by

Ограничения в экспорте китайской продукции, вызванные распространением коронавируса, сказались на мировых цепочках производства. Коронавирус уже ударил по мировому рынку калийных удобрений , а в последние дни про проблемы с доставкой продукции стали говорить импортеры. Китайские компании задерживают поставки из-за сложностей в логистике или вынужденной временной остановки производств и офисов. С учетом масштабов импорта китайской продукции многие производители, в том числе белорусские, рискуют столкнуться с дефицитом сырья и комплектующих от своих китайских партнеров.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Виталий Дернейко

Если фабрики не вернулись к работе

В результате распространения в Китае коронавируса закрыт на карантин многомиллионный город Ухань, с ограничениями в перемещении столкнулись жители и компании всей провинции Хубэй. Большое число компаний приостановило работу, сотрудникам продлили новогодние каникулы, которые должны были завершиться еще 10 февраля. Экспорт продукции из КНР сократился . А из-за высокой интеграции китайской экономики в мировую проблемы местных производств опосредованно сказываются на работе компаний в разных странах. Они не могли не отразиться и на работе белорусских предприятий, которые закупают в Китае сырье и комплектующие. Больше всего из КНР импортирует отечественный автопром, но зависят от таких поставок также легкая промышленность и производители техники.

Компания Conte, крупнейший в стране производитель чулочно-носочных изделий, испытывает неудобства, вызванные временным сокращением поставок оборудования.

— Есть грузы, которые мы не можем забрать в связи с тем, что наши отправители (продавцы) не могут выписать отгрузочные документы, так как им по закону запрещено находиться в офисе, — прокомментировала начальник отдела снабжения компании Conte Наталья Дудина.

Производство их партнеров уже начало работать, но остаются закрытыми офисы, и с этим связаны задержки.

— По тканям все, что должно было выйти [из Китая], вышло до периода болезни. А по остальному ассортименту мы — в периоде ожидания. Запросы высланы, обработаны и получены, но на них еще нет ответа, — сказала представитель компании. — Но мы надеемся, что в течение недели все нормализуется. Раз производства уже заработали, наверное, офисы с понедельника тоже начнут работать.

Директор по маркетингу СООО «Волшебный остров» Денис Василёнок рассказывает, что на данный момент проблемы с поставками сырья из Китая не сильно затронули производство мягких игрушек Fancy .

— Мы планировали разместить заказы на материалы в начале февраля, но пока не можем этого сделать, так как фабрики не вернулись к работе. Однако, у нас есть запасы на три месяца и альтернативные поставщики. Надеемся, что за это время ситуация стабилизируется, — отмечает он.

А вот производство товаров для творчества Genio kids происходящее в Китае не затронуло.

— Для производства нашего теста-пластилина, слаймов, легкого и воздушного пластилинов, умного песка и прочих позиций мы на 96% используем местное сырье. Оставшиеся же 4% производятся не только в Китае, — говорит директор ООО «Страна игрушек» Ирина Кульгавая. — Что касается производства игрушек из пластика и ПВХ, то пока проблем с сырьем нет. Мы усели разместить заказы с приходом в конце февраля, поэтому к нам в скором времени придут материалы, покрывающие нашу потребность до сентября. Придут без задержек, так как были заказаны, произведены и отправлены нам до вспышки коронавируса. Если же Китай будет простаивать полгода, то мы обратимся к нашим альтернативным поставщикам, пул которых мы всегда поддерживаем в актуальном состоянии.

Ранее о задержках поставок тканей, вызванных закрытием предприятий в Китае, сообщал директор швейной фабрики «Славянка» Теймураз Бочоришвили.

Производства побегут из Китая?

Проблема не обошла стороной и хардверные компании, которые ощущают снижение возможностей в поставках китайских компонентов в Беларусь, а также с поставками белорусской продукции в КНР, пишет dev.by.

Директор по маркетингу разработчика электроники и программного обеспечения компании Promwad Юрий Росолько сообщил TUT.BY, что компания хоть и не закупает комплектующие в Китае, но тесно связана с местными производителями, поэтому ощущает последствия влияния коронавируса на работу местных компаний и на себе.

— В Китае находятся наши три ключевые производственные мощности, с которыми мы изготавливаем большую часть всей продукции. Традиционно китайский новый год заканчивается 10 февраля и все выходят из отпуска. Но в этом году никто не вышел и даже на звонки не отвечал. А 17 числа один из партнеров сообщил, что выход из отпуска перенесли еще на неделю, — комментирует Юрий Росолько.

Представители компании надеются, что 24 февраля хотя бы один из китайских партнеров вернется к работе. Пока же задержка в производстве, вызванная вынужденной приостановкой работы китайских предприятий, составила уже три недели.

— Такая задержка не очень критична для бизнеса. Но мы, конечно, хотели бы делать все в срок и никого не подставлять. Хотя, судя по последним новостям, с этим столкнулись не только мы. Все, у кого производство расположено в Китае, начиная от Apple и заканчивая хоккейными клюшками, испытывают трудности, потому что основные производственные мощности — там, — сообщил представитель Promwad.

Кроме этого в ближайшее время планировались два важных для инновационных компаний международных мероприятия. Mobile World Congress, который должен был пройти в Барселоне и собрать более 100 тысяч участников, уже отменили.

— А от участия в Embedded World 2020, в рамках которой у нас было запланировано множество встреч, в последние дни компании стали массово отказываться. Велика вероятность, что она тоже отменится. А это возможные новые контракты и договоренности, — подчеркнул Юрий Росолько.

В связи со сложившейся ситуацией Promwad прорабатывает возможный перенос производственных мощностей в Беларусь и страны ЕС.

— Думаю, эта тенденция будет носить массовый характер и большинство компаний так или иначе займутся диверсификацией производственных мощностей в пользу производства ближе к клиенту, то есть на рынки ЕС и США. На этой волне у белорусских hardware-компаний будет появляться возможность в дополнительных заказах, перекидываемых из Китая. Но это слабое утешение. Мы, конечно же, желаем, чтобы история с коронавирусом быстрее закончилась и все перешли в штатный режим работы, — считает Юрий Росолько.

А вот производитель легковушек «БелДжи» не столкнулся ни с какими трудностями на китайском направлении, сообщили в пресс-службе компании.

— Перебоев с поставками комплектов не было, в первую очередь потому, что у нас был запас. Даже если какие-то сроки немного сместились, на производственный процесс это никак не влияет. Производство загружено полностью, в ассортименте есть достаточно автомобилей. Единственное, первая партия Geely Coolray раскуплена . Ждем вторую для производства. Но с этим тоже не ожидаем каких-то больших проблем, — объяснил представитель пресс-службы «БелДжи».