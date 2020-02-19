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В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от $1390 до $1470 за «квадрат», машиноместо — от $8300
19.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительная компания «Датч Стар» предложила дольщикам ЖК «Гранд Хаус» поучаствовать в строительстве 15 однокомнатных квартир площадью от 48 кв.м. Стоимость «квадрата» от $1390 до $1470. Сразу же предлагается купить и машиноместо, самое дешевое обойдется в $8300. Такая информация опубликована в газете «Звязда» от 18 февраля.
Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль пр-та Дзержинского (в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского), представляет собой — монолитно-каркасные дома до 20 этажей. Первые этажи комплекса занимают торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах — 2,7 метра. Застройщиком выступает ООО «Датч Стар».
В проектной декларации дольщикам предложены всего 15 квартир в этом жилом комплексе. Стоимость 1 кв. м. жилого помещения для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет от $1390 до $1470. При этом застройщик уточняет, что
Также в этом жилом комплексе можно
Напомним, в августе 2019 года
− Инцидент произошел во время заливки бетона межэтажных перекрытий 18-го и 19-го этажей. На объекте выполнены все страховочные мероприятия, территория огорожена, здание укреплено. Что касается поврежденной секции, то на объекте будет проведена комплексная экспертиза всех этажей, только после нее будет понятен объем восстановительных работ. Однозначно − все поврежденные перекрытия будут демонтированы и заново возведены.
При этом конструктивом предусмотрен деформационный шов между секциями и они фактически между собой не связаны, поэтому жильцам других секций переживать не стоит.
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В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от $1390 до $1470 за «квадрат», машиноместо — от $8300
Строительная компания «Датч Стар» предложила дольщикам ЖК «Гранд Хаус» поучаствовать в строительстве 15 однокомнатных квартир площадью от 48 кв.м. Стоимость...
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