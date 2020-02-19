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В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от $1390 до $1470 за «квадрат», машиноместо — от $8300

19.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительная компания «Датч Стар» предложила дольщикам ЖК «Гранд Хаус» поучаствовать в строительстве 15 однокомнатных квартир площадью от 48 кв.м. Стоимость «квадрата» от $1390 до $1470. Сразу же предлагается купить и машиноместо, самое дешевое обойдется в $8300. Такая информация опубликована в газете «Звязда» от 18 февраля.

В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от 90 до 70 за «квадрат», машиноместо — от 00

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен вдоль пр-та Дзержинского (в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского), представляет собой — монолитно-каркасные дома до 20 этажей. Первые этажи комплекса занимают торговые и офисные помещения. Высота потолков в квартирах — 2,7 метра. Застройщиком выступает ООО «Датч Стар».

В проектной декларации дольщикам предложены всего 15 квартир в этом жилом комплексе. Стоимость 1 кв. м. жилого помещения для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет от $1390 до $1470. При этом застройщик уточняет, что купить квартиру в новостройке можно по цене, «которая зависит от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения». 

Также в этом жилом комплексе можнокупить машиноместо. ООО «Датч Стар» предлагает дольщикам 50 машиномест площадью от 11,5 до 20 кв. м. Стоимость — от $8300 до $15500.


В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от 90 до 70 за «квадрат», машиноместо — от 00
Фото: август 2019 года

Напомним, в августе 2019 года был снесен последний барак возле стройки этого ЖК, и все вопросы по отселению были, наконец, улажены. Однако 30 ноября в новостройке случилось ЧП — обвалились перекрытия верхних этажей. Обломки рухнувших перекрытий повредили два припаркованных под домом автомобиля. Тогда представитель застройщика утверждал, что жителям готовых секций переживать не стоит:

− Инцидент произошел во время заливки бетона межэтажных перекрытий 18-го и 19-го этажей. На объекте выполнены все страховочные мероприятия, территория огорожена, здание укреплено. Что касается поврежденной секции, то на объекте будет проведена комплексная экспертиза всех этажей, только после нее будет понятен объем восстановительных работ. Однозначно − все поврежденные перекрытия будут демонтированы и заново возведены. 

При этом конструктивом предусмотрен деформационный шов между секциями и они фактически между собой не связаны, поэтому жильцам других секций переживать не стоит.


В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от 90 до 70 за «квадрат», машиноместо — от 00
Фото: TUT.BY

 
 
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Строительная компания «Датч Стар» предложила дольщикам ЖК «Гранд Хаус» поучаствовать в строительстве 15 однокомнатных квартир площадью от 48 кв.м. Стоимость...
 
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