В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от $1390 до $1470 за «квадрат», машиноместо — от $8300

Напомним, в августе 2019 года был снесен последний барак возле стройки этого ЖК, и все вопросы по отселению были, наконец, улажены. Однако 30 ноября в новостройке случилось ЧП — обвалились перекрытия верхних этажей . Обломки рухнувших перекрытий повредили два припаркованных под домом автомобиля. Тогда представитель застройщика утверждал, что жителям готовых секций переживать не стоит:

− Инцидент произошел во время заливки бетона межэтажных перекрытий 18-го и 19-го этажей. На объекте выполнены все страховочные мероприятия, территория огорожена, здание укреплено. Что касается поврежденной секции, то на объекте будет проведена комплексная экспертиза всех этажей, только после нее будет понятен объем восстановительных работ. Однозначно − все поврежденные перекрытия будут демонтированы и заново возведены.

При этом конструктивом предусмотрен деформационный шов между секциями и они фактически между собой не связаны, поэтому жильцам других секций переживать не стоит.