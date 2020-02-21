Чистый доход - $12-28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Источник материала: realt.by

Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего покупать новую квартиру на стадии котлована. Цены на этом этапе строительства самые низкие, что позволяет существенно сэкономить. Иначе как можно объяснить поведение людей, которые выстраивались в очереди и сутками дежурили под дверями застройщиков? Есть, конечно, и риск. Построят ли дом вовремя, выполнят ли все обещания? Но многие рискнули. И, как оказалось, не зря.

Что бы ни говорили об инвестиционной привлекательности рынка жилой недвижимости Минска, но она есть, и немалая. Всегда находятся люди с деньгами, которые готовы инвестировать в столичное жилье и неплохо на этом зарабатывать.

Судите сами: сегодня в базе Realt.byнаходится более 320 объявлений о продаже квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию в прошлом году. Они перепродаются по гораздо более высоким ценам, нежели приобретались на стадии котлована.

Квартиры УКСа Советского района

14 января 2019 года УКС Советского района начал принимать заявления на строительство квартир долевым способом в Зеленом Луге в 2-секционном 5-этажном и 3-секционном 6-7-этажном монолитно-каркасных домах с общим двором и подземной гараж-стоянкой в квартале 3-й переулок Полиграфический — ул. Восточная — 4-й переулок Полиграфический.

9 января, в день выхода первой проектной декларации, под дверями УКСа сформировалась очередь за квартирами. Люди дежурили 5 суток, чтобы купить желанные квадратные метры.

Неочередники могли заключить договоры на строительство двух- и трехкомнатных квартир долевым способом по $865/кв.м. Правда, жилые помещения со 2-го по 5-й этаж продавались с машиноместами.

Для неочередников также предлагались 10 квартир без машиномест на первом этаже дома по 980 долл./кв.м. Квартиры на этом этаже имеют отдельные входы с улицы.

Сегодня в базе Realt.by мы находим объявления о продаже квартир в этом доме с почтовым адресом: ул. Восточная, 180.