|
Чистый доход - $12-28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
21.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего
Что бы ни говорили об инвестиционной привлекательности рынка жилой недвижимости Минска, но она есть, и немалая. Всегда находятся люди с деньгами, которые готовы инвестировать в столичное жилье и неплохо на этом зарабатывать.
Судите сами: сегодня в базе Realt.byнаходится более 320 объявлений о продаже квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию в прошлом году. Они перепродаются по гораздо более высоким ценам, нежели приобретались на стадии котлована.
Квартиры УКСа Советского района
14 января 2019 года УКС Советского района начал принимать заявления на строительство квартир долевым способом в Зеленом Луге в 2-секционном 5-этажном и 3-секционном 6-7-этажном монолитно-каркасных домах с общим двором и подземной гараж-стоянкой в квартале 3-й переулок Полиграфический — ул. Восточная — 4-й переулок Полиграфический.
9 января, в день выхода первой проектной декларации, под дверями УКСа
Неочередники могли заключить договоры на строительство двух- и трехкомнатных квартир долевым способом по $865/кв.м. Правда, жилые помещения со 2-го по 5-й этаж продавались с машиноместами.
Для неочередников также предлагались 10 квартир без машиномест на первом этаже дома по 980 долл./кв.м. Квартиры на этом этаже имеют отдельные входы с улицы.
Сегодня в базе Realt.by мы находим объявления о продаже квартир в этом доме с почтовым адресом: ул. Восточная, 180.
В семиэтажном доме на первом этаже с отдельным входом
На ул. Восточной, 180,
Если предположить, что дольщик покупал квартиру за $865/кв.м, а продает за $1412/кв.м, то прибыль на «квадрате» составляет $547, на квартире - $68.375. Но здесь надо иметь в виду, что квартира должна была приобретаться с машиноместом в подземного паркинге за 53.300 рублей. Но об этом в объявлении ничего не говорится.
Квартиры УКСа Фрунзенского района
Первая партия квартир в крупнопанельном 16-этажном доме №21 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева, микрорайон №3 в Сухарево, который впоследствии получил почтовый адрес: ул. Маршала Лосика, 6, для неочередников предлагалась еще в конце сентября 2018 года. Тогда квадратный метр стоил от 2060 до 2205 рублей.
11 февраля 2019 года у дольщиков стали принимать заявления еще на 40 квартир в доме. За ними
Однокомнатные квартиры для ненуждающихся в улучшении жилищных условий граждан общей площадью 35,5−43,73 кв. м предлагались по 2470 руб./кв.м ($1145); общей площадью50,65 кв. м — по 2375 руб./кв.м($1100); двухкомнатные — по 2430 руб./кв.м($1126).
Сейчас в базе Realt.by мы находим объявления на квартиры в доме на ул. Маршала Лосика, 6, но уже по совсем другим ценам.
Так, например, на 14-м этаже
Если даже предположить, что собственник приобретал квартиру за $1145/кв.м, то квартира ему обошлась в $42.365. С учетом цены квадратного метра $1558, жилое помещение стало стоить $57.646. Доход собственника с «однушки» составляет $15.280.
На 12-м этаже за 154.060 рублей, или 3050 руб./кв.м,
Квартиры УКСа Заводского района
Во второй декаде сентября 2018 года УКС Заводского района открыл продажи квартир в жилом доме №1 по генплану в ЖК «Малая родина». Он разместился на месте бывшей военной части недалеко от станции метро «Автозаводская» в границах пр. Партизанского — границы МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеской — ул. Шишкина — ул. Кулешова и будет реализовываться очередями. Дом получил прописку на ул. Шишкина, 1.
По первой проектной декларации в 16-этажном доме мапидовской серии М464-М неочередникам предлагались одно- и двухкомнатные квартиры по 2000 руб./кв.м, или $949/кв.м. В день приема заявлений – 13 сентября - квартиры
27 сентября вышло дополнение в проектной декларации. Дольщикам снова
В настоящее время в доме №1 на ул. Шишкина
Квартиры ГПО «Минскстрой»
Много шума было и вокруг квартир в домах «Минскстроя» в границах ул. Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка.В микрорайоне №3 практически одновременно строились 3 многоквартирных односекционных 19-этажных жилых дома (№№ 32, 35, 38 по генплану) серии М111−90. После выхода проектных деклараций под дверями госзастройщика
Первые квартиры предлагались в доме №32 по генплану 7 марта 2018 года. Цена квадратного метра квартир для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 2050 рублей, или $1043.
Пару дней назад в этом доме с почтовым адресом: ул. Скрипникова, 60, продавалась однокомнатная квартира на 18-м этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 44,8 квадратного метра (жилая – 17,9 кв.м, кухня – 9,2 кв.м). В объявлении было указано, что в квартире уложен линолеум, оборудованы стеклопакеты, счетчики воды, домофон. Собственно, ничего необычного для новостройки.
Квартира продавалась за 135.943 рубля, или 3035 руб./кв.м. Собственник хочет выручить за нее $61.824. На первоначальном этапе строительства она стоила $46.726. Разница составляет $15.098.
Программа «Доступное жилье»
В 2019 году сдала в эксплуатацию свой 10-этажный панельный дом мапидовской серии, который строился в границах улиц Шаранговича - Янковского, компания «ЗаславльСтройИнвест" (группа компаний ViVaInvest).
Первая проектная декларация по дому вышла в ноябре 2018 года. На котловане квадратный метр «однушки» стоил $1070, «двушки» - $1010 и «трешки» - $980.
Сегодня в этом доме с почтовым адресом ул. Янковского, 8, за 128.372 рубля, или 3035 руб./кв.м,
Если собственник приобрел квартиру на стадии котлована, то она обошлась ему в $45.261. Сегодня он продает ее за $58.374. Чистый доход - $13.113.
В этом доме на последнем 10-м этаже
Итак, на этапе котлована «двушка» стоила $57.873, сейчас продается за $74.662. На квартире можно заработать $16.790.
Отметим, что цены на квартиры в статье могут несколько отличаться от цен в объявлениях. Объяснение простое. При росте курса доллара владельцы квартир «подгоняют» рублевые цены к ценам в долларах. Чтобы не говорили в нашей стране о дедолларизации, рынок жилья не хочет переходить на рублевые цены. Люди по-прежнему мыслят и оценивают свою недвижимость в валюте.
И потом. Наша база несколько раз в день обновляется. Вносят свои изменения собственники и агентства недвижимости, если квартиры продаются с их участием. "Уходят" одни квартиры, "приходят" другие. Но тенденция сохраняется.
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистый доход - $12-28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего покупать новую квартиру на стадии котлована. Цены на этом этапе строительства самые низкие, что позволяет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)