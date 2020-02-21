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Чистый доход - $12-28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

21.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего покупать новую квартиру на стадии котлована. Цены на этом этапе строительства самые низкие, что позволяет существенно сэкономить. Иначе как можно объяснить поведение людей, которые выстраивались в очереди и сутками дежурили под дверями застройщиков? Есть, конечно, и риск. Построят ли дом вовремя, выполнят ли все обещания? Но многие рискнули. И, как оказалось, не зря.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Очередь за квартирами УКСа Советского района

Что бы ни говорили об инвестиционной привлекательности рынка жилой недвижимости Минска, но она есть, и немалая. Всегда находятся люди с деньгами, которые готовы инвестировать в столичное жилье и неплохо на этом зарабатывать.

Судите сами: сегодня в базе Realt.byнаходится более 320 объявлений о продаже квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию в прошлом году. Они перепродаются по гораздо более высоким ценам, нежели приобретались на стадии котлована.

Квартиры УКСа Советского района

14 января 2019 года УКС Советского района начал принимать заявления на строительство квартир долевым способом в Зеленом Луге в 2-секционном 5-этажном и 3-секционном 6-7-этажном монолитно-каркасных домах с общим двором и подземной гараж-стоянкой в квартале 3-й переулок Полиграфический — ул. Восточная — 4-й переулок Полиграфический.

9 января, в день выхода первой проектной декларации, под дверями УКСа сформировалась очередь за квартирами. Люди дежурили 5 суток, чтобы купить желанные квадратные метры.

Неочередники могли заключить договоры на строительство двух- и трехкомнатных квартир долевым способом по $865/кв.м. Правда, жилые помещения со 2-го по 5-й этаж продавались с машиноместами.

Для неочередников также предлагались 10 квартир без машиномест на первом этаже дома по 980 долл./кв.м. Квартиры на этом этаже имеют отдельные входы с улицы.

Сегодня в базе Realt.by мы находим объявления о продаже квартир в этом доме с почтовым адресом: ул. Восточная, 180.

В семиэтажном доме на первом этаже с отдельным входом продается двухкомнатная квартира общей площадью 59,6 квадратного метра (жилая – 24 кв.м, кухня – 16,5 кв.м). Собственник хочет продать ее за 191.441 рубль, или 3212 руб./кв.м. В случае успешной реализации жилого помещения чистая прибыль собственника составит $28.600.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

На ул. Восточной, 180, продается и трехкомнатная квартира с двумя санузлами общей площадью 125 квадратных метров (жилая - 112,5 кв.м). Она расположена в пятиэтажном доме на третьем этаже. Продавец хочет выручить за нее 388.409 рублей, или 3107 руб./кв.м.

Если предположить, что дольщик покупал квартиру за $865/кв.м, а продает за $1412/кв.м, то прибыль на «квадрате» составляет $547, на квартире - $68.375. Но здесь надо иметь в виду, что квартира должна была приобретаться с машиноместом в подземного паркинге за 53.300 рублей. Но об этом в объявлении ничего не говорится.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Квартиры УКСа Фрунзенского района

Первая партия квартир в крупнопанельном 16-этажном доме №21 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева, микрорайон №3 в Сухарево, который впоследствии получил почтовый адрес: ул. Маршала Лосика, 6, для неочередников предлагалась еще в конце сентября 2018 года. Тогда квадратный метр стоил от 2060 до 2205 рублей.

11 февраля 2019 года у дольщиков стали принимать заявления еще на 40 квартир в доме. За ними выстроилась очередь.


Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Однокомнатные квартиры для ненуждающихся в улучшении жилищных условий граждан общей площадью 35,5−43,73 кв. м предлагались по 2470 руб./кв.м ($1145); общей площадью50,65 кв. м — по 2375 руб./кв.м($1100); двухкомнатные  — по 2430 руб./кв.м($1126).

Сейчас в базе Realt.by мы находим объявления на квартиры в доме на ул. Маршала Лосика, 6, но уже по совсем другим ценам.

Так, например, на 14-м этаже продается однокомнатная квартира свободной планировки общей площадью 37 квадратных метров. Собственник выставил ее на продажу за 126.836 рублей, или 3428 руб./кв.м (примерно за $1558/кв.м).

Если даже предположить, что собственник приобретал квартиру за $1145/кв.м, то квартира ему обошлась в $42.365. С учетом цены квадратного метра $1558, жилое помещение стало стоить $57.646. Доход собственника с «однушки» составляет $15.280.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

На 12-м этаже за 154.060 рублей, или 3050 руб./кв.м, продается "двушка". Общая площадь квартиры составляет 50,5 квадратного метра (жилая - 20 кв.м, кухня - 15 кв.м).  Квартира стоила $56.863, сейчас продается за $69.993. Разница в цене составляет $13.130.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Квартиры УКСа Заводского района

Во второй декаде сентября 2018 года УКС Заводского района открыл продажи квартир в жилом доме №1 по генплану в ЖК «Малая родина». Он разместился на месте бывшей военной части недалеко от станции метро «Автозаводская» в границах пр. Партизанского — границы МАЗ — ул. Крупской — ул. Юношеской — ул. Шишкина — ул. Кулешова и будет реализовываться очередями. Дом получил прописку на ул. Шишкина, 1.

По первой проектной декларации в 16-этажном доме мапидовской серии М464-М неочередникам предлагались одно- и двухкомнатные квартиры по 2000 руб./кв.м, или $949/кв.м. В день приема заявлений – 13 сентября - квартиры разобрали за 3 часа.

27 сентября вышло дополнение в проектной декларации. Дольщикам снова предложили квартиры в первом доме по прежней цене. Жилые помещения «ушли» за один день.

В настоящее время в доме №1 на ул. Шишкина продается однокомнатная квартира на 15-м этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 53,4 квадратного метра (жилая – 24 кв.м, кухня – 11 кв.м). Квартира продается за 164.580 рублей, или 3081 руб./кв.м. Сегодня жилое помещение стоит $74.760. На этапе котлована оно обошлось собственнику в $50.676. Разница составляет $24.084.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Квартиры ГПО «Минскстрой»

Много шума было и вокруг квартир в домах «Минскстроя» в границах ул. Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка.В микрорайоне №3 практически одновременно строились 3 многоквартирных односекционных 19-этажных жилых дома (№№ 32, 35, 38 по генплану) серии М111−90. После выхода проектных деклараций под дверями госзастройщика стояла очередь.


Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Первые квартиры предлагались в доме №32 по генплану 7 марта 2018 года. Цена квадратного метра квартир для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 2050 рублей, или $1043.

Пару дней назад в этом доме с почтовым адресом: ул. Скрипникова, 60, продавалась однокомнатная квартира на 18-м этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 44,8 квадратного метра (жилая – 17,9 кв.м, кухня – 9,2 кв.м). В объявлении было указано, что в квартире уложен линолеум, оборудованы стеклопакеты, счетчики воды, домофон. Собственно, ничего необычного для новостройки.

Квартира продавалась за 135.943 рубля, или 3035 руб./кв.м. Собственник хочет выручить за нее $61.824. На первоначальном этапе строительства она стоила $46.726. Разница составляет $15.098.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Программа «Доступное жилье»

В 2019 году сдала в эксплуатацию свой 10-этажный панельный дом мапидовской серии, который строился в границах улиц Шаранговича - Янковского, компания «ЗаславльСтройИнвест" (группа компаний ViVaInvest).

Первая проектная декларация по дому вышла в ноябре 2018 года. На котловане квадратный метр «однушки» стоил $1070, «двушки» - $1010 и «трешки» - $980.

Сегодня в этом доме с почтовым адресом ул. Янковского, 8, за 128.372 рубля, или 3035 руб./кв.м, продается однокомнатная квартира на восьмом этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 42,3 квадратного метра (жилая - 18,7 кв.м, кухня – 9,3 кв.м).

Если собственник приобрел квартиру на стадии котлована, то она обошлась ему в $45.261. Сегодня он продает ее за $58.374. Чистый доход - $13.113.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

В этом доме на последнем 10-м этаже продается и двухкомнатная квартира. Общая площадь жилого помещения составляет 57,3 квадратного метра (жилая – 29,6 кв.м, кухня – 9,2 кв.м). Собственник оценил квартиру в 164.361 рубль, или 2868 руб./кв.м.

Итак, на этапе котлована «двушка» стоила $57.873, сейчас продается за $74.662. На квартире можно заработать $16.790.

Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м
Чистый доход - -28 тысяч. Почем перепродаются квартиры в Минске в одних из самых дешевых домов, сданных в 2019-м

Отметим, что цены на квартиры в статье могут несколько отличаться от цен в объявлениях. Объяснение простое. При росте курса доллара владельцы квартир «подгоняют» рублевые цены к ценам в долларах. Чтобы не говорили в нашей стране о дедолларизации, рынок жилья не хочет переходить на рублевые цены. Люди по-прежнему мыслят и оценивают свою недвижимость в валюте.

И потом. Наша база несколько раз в день обновляется. Вносят свои изменения собственники и агентства недвижимости, если квартиры продаются с их участием. "Уходят" одни квартиры, "приходят" другие. Но тенденция сохраняется.

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Теги: Минск
 
 
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Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего покупать новую квартиру на стадии котлована. Цены на этом этапе строительства самые низкие, что позволяет...
 
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