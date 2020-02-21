Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке

В проектной декларации указано, что в границах ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Восточная – ул. 1-я Базисная будет построен 16-этажный, односекционный, 110-квартирный жилой дом крупнопанельного домостроения (No 1 по генплану). Застройщиком выступает ООО «ТЕНКинвест». Начало строительства дома – февраль 2020 года, окончание строительства – март 2021 года.

Дом будет построен из трехслойных железобетонных панелей ОАО «Солигорский ДСК». На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: входной холл с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, помещение уборочного инвентаря, помещение сетей. Над жилыми этажами предусмотрено устройство теплого чердака. Высота типового жилого этажа — 2,8 м, высота 1-го этажа – 3,98 м. В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода.

В качестве наружной отделки стен будут использованы фасадные панели с защитно- декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». На фасадах – металлические конструкции для размещения кондиционеров. В квартирах будут сделаны «французские балконы».