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Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке

21.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания "ТЕНКинвест" приступила к строительству ЖК «Четыре сезона», который должен появиться на территории Сельхозпоселка. В газете «Звязда» вышла первая проектная декларация, которая включает сразу 105 квартир в первом доме. Стоимость «квадрата» фиксированная — $1400. 

Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке

В проектной декларации указано, что в границах ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Восточная – ул. 1-я Базисная будет построен 16-этажный, односекционный, 110-квартирный жилой дом крупнопанельного домостроения (No 1 по генплану). Застройщиком выступает ООО «ТЕНКинвест». Начало строительства дома – февраль 2020 года, окончание строительства – март 2021 года.

Дом будет построен из трехслойных железобетонных панелей ОАО «Солигорский ДСК». На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: входной холл с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, помещение уборочного инвентаря, помещение сетей. Над жилыми этажами предусмотрено устройство теплого чердака. Высота типового жилого этажа — 2,8 м, высота 1-го этажа – 3,98 м. В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода.

В качестве наружной отделки стен будут использованы фасадные панели с защитно- декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». На фасадах – металлические конструкции для размещения кондиционеров. В квартирах будут сделаны «французские балконы».

Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке

Сейчас продаются 105 квартир: 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.

Цена 1 квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом лоджии составляет $1400. 

Условия оплаты: оплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно либо в установленный договором период по графику платежей.

Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке

Напомним, общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпосёлка проводилось в ноябре 2016 года и вызвало большой общественный резонанс. Жители микрорайона в большинстве своём выступили категорически против сноса. Однако были и те, кто выступил за предоставление более современного жилья взамен ветхих строений.

Земельный участок, расположенный в Сельхозпосёлке, в Советском районе Минска, выставили на аукцион 27 декабря 2018 года. Победителем торгов стала столичная строительная компания «ТЕНКинвест», которая планирует построить здесь жилой комплекс.

Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке

 
Теги: Минск
 
 
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Компания "ТЕНКинвест" приступила к строительству ЖК «Четыре сезона», который должен появиться на территории Сельхозпоселка. В газете «Звязда» вышла первая...
 
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