|
Сразу больше сотни. «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке
21.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компания "ТЕНКинвест" приступила к строительству
В проектной декларации указано, что в границах ул. Л. Беды – ул. 1-я Поселковая – ул. Восточная – ул. 1-я Базисная будет построен 16-этажный, односекционный, 110-квартирный жилой дом крупнопанельного домостроения (No 1 по генплану). Застройщиком выступает ООО «ТЕНКинвест». Начало строительства дома – февраль 2020 года, окончание строительства – март 2021 года.
Дом будет построен из трехслойных железобетонных панелей ОАО «Солигорский ДСК». На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: входной холл с зоной отдыха, зоной размещения консьержа, санузлом; лифтовой холл, коридор, помещение уборочного инвентаря, помещение сетей. Над жилыми этажами предусмотрено устройство теплого чердака. Высота типового жилого этажа — 2,8 м, высота 1-го этажа – 3,98 м. В жилом доме не предусмотрено размещение мусоропровода.
В качестве наружной отделки стен будут использованы фасадные панели с защитно- декоративным полимерным покрытием в системе «вентилируемых фасадов». На фасадах – металлические конструкции для размещения кондиционеров. В квартирах будут сделаны «французские балконы».
Сейчас продаются 105 квартир: 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.
Цена 1 квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом лоджии составляет $1400.
Условия оплаты: оплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком единовременно либо в установленный договором период по графику платежей.
Напомним, общественное обсуждение по поводу застройки Сельхозпосёлка проводилось в ноябре 2016 года и вызвало
Земельный участок, расположенный в Сельхозпосёлке, в Советском районе Минска,
Читайте также:
«Что-то построить может только тот, кто в хороших отношениях с властями». Почему в Минск не приходят интересные здания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания "ТЕНКинвест" приступила к строительству ЖК «Четыре сезона», который должен появиться на территории Сельхозпоселка. В газете «Звязда» вышла первая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)