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Экспорт туристических услуг в Гродненской области в 2019 году превысил $15 млн

21.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Экспорт туристических услуг в Гродненской области в 2019 году превысил млн

Экспорт туристических услуг в Гродненской области в 2019 году возрос более чем на 10% и превысил $15 млн. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполком Олег Андрейчик перед итоговой коллегией о развитии отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2019 году мы перешли рубеж в $15 млн экспорта туристических услуг, хотя еще пять лет назад, для сравнения, не достигали и $5 млн, — сказал Олег Андрейчик. — За этими цифрами стоит большая работа». По его словам, дает свои плоды и безвизовая территория, которая действует по всей Гродненской области. В 2019 году регион посетили около 130 тыс. безвизовых туристов, в 2018-м их было около 92 тыс. Общее же количество гостей в прошлом году превысило полмиллиона.

«Заметен и экономический эффект. За последние годы в сферах услуг и туризма создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Активно развивается малый и средний бизнес в этом направлении, растет количество агроусадеб, появляются новые туристические маршруты, формы услуг», — отметил Олег Андрейчик.

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов обратил внимание на коллегии, что региону надо и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру. В первую очередь развивать сферу гостеприимства: несмотря на то, что новые объекты вводятся постоянно, в регионе пока не хватает современных комфортных гостиниц. Нужно также активнее готовить кадры для туристической сферы.

https://www.belta.by

 
 
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Экспорт туристических услуг в Гродненской области в 2019 году возрос более чем на 10% и превысил $15 млн. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и...
 
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