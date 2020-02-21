Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти

Источник материала: Tut.by

Президенты Беларуси и России провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Першага».



Фото: kremlin.ru

Центральной темой телефонного разговора президентов Беларуси и России стали поставки нефти, пишет телеграм-канал.

Из-за звонка Путина Лукашенко опоздал на встречу с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, сообщает ATN_NEWS.

«Извиняюсь за опоздание. Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу», — рассказал Лукашенко Орлову.

По информации РИА «Новости», Путин предложил компенсировать Минску выпадающие в 2020 г из-за налогового маневра триста миллионов долларов, в том числе, за счет премии нефтяных компаний.

ТАСС сообщает, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.