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Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на нефть каждый год

21.02.2020 14:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РБК.


Фото: Reuters

— Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины. <… > Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, — сказал Новак. По его слова, белорусскую сторону уже уведомили о предложении.

21 февраля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились и обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти. После разговора Лукашенко заявил, что вырисовался «хоть какой-то путь к развязке споров». Он сообщил, что Путин предложил ему подсчитать, сколько от уменьшения таможенной пошлины Беларусь потеряет в 2020 году.

Напомним, Москва и Минск не договорились об условиях поставки нефти в Беларусь в 2020 году. В итоге в январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

Согласно индикативному балансу, Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть 2 млн в месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн. Поэтому, сказал Лукашенко, если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, Беларусь может начать отбор нефти из транзитной «трубы».

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Диверсифицировать поставки Минску пока не удалось. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной...
 
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