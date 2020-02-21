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Общественники и правозащитники обсудят наказание по экономическим преступлениям
21.02.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вопросы применения действующего законодательства при ведении уголовных дел, амнистия 2020 года, применение УДО к осужденным впервые за экономические преступления — все это обсудят во время круглого стола «Актуальные вопросы нормотворчества» 24 февраля в редакции портала TUT.BY.
Инициатором круглого стола выступает Гражданская инициатива «Справедливый приговор», при поддержке Оргкомитета «Наше право». Ранее актив инициативы
В круглом столе «Актуальные вопросы нормотворчества» примут участие члены Гражданской инициативы «Справедливый приговор» и «Наше право», а также сопредседатель БХД Ольга Ковалькова, член Белорусского Хельсинского комитета Дмитрий Черных, независимый аналитик Сергей Чалый.
Приглашения на круглый стол также направлены главе Администрации президента, председателям Верховного и Конституционного судов, главе МВД, председателю Палаты представителей, Генпрокурору.
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