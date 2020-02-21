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«БелАЭС будет лучшей станцией». Беларусь и Россия хотят вместе строить АЭС в Египте

21.02.2020 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время телефонного разговора 21 февраля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили не только нефть, но и кредитные соглашения по строительству БелАЭС, а также возможность совместного строительства АЭС в Египте, сообщает пресс-служба белорусского президента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы много говорили о Египте. Там и мы, и Россия работает. И мы очень дружны с президентом Египта. Добрые отношения у президента России с аль-Сиси — президентом Египта. У нас, наверное, там будет общая стройка. Россия, видимо, 4 блока атомной станции будет строить в Египте, — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в «Росатоме» очень довольны белорусскими строителями.

— И мы обсуждали вопрос совместного строительства. Это было, кстати, до строительства белорусской станции. Чтобы мы получили здесь опыт строительства вместе с россиянами, — сказал он.

Что касается белорусской АЭС, то стороны «обсудили вопросы кредитных соглашений, обязательств и кредитования Беларуси, белорусской экономики, вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы быстрее закончили в пакете».

— Как мы в Сочи обсуждали, чтобы быстрее закончили эти договоренности и чтобы не было каких-то отягчающих обстоятельств, — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, они с Путиным пришли к выводу: БелАЭС будет лучшей станцией.

— И по такому типу они будут строить во всем мире, и мы будем подставлять плечо где надо, — отметил он.

В разговоре также обсудили помощь России в завершении строительства космодрома «Восточный».

— Сейчас, если мы договоримся по «Восточному», можем перебросить туда 2−3 треста, которые могут работать под ключ — жилье, промышленные объекты. Наверное, надо. Потому что президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить «Восточный». Говорит, там еще и вторая, третья очереди будут, — рассказал белорусский президент.

Поиски компромиссов по кредиту на АЭС

На прошлой неделе Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки Александр Лукашенко поднимает не в первый раз. Так, этот вопрос обсуждался на белорусско-российских переговорах еще в сентябре 2018 года.

11 февраля, напомним, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС. Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов, сообщалось в июле прошлого года. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 года.

По соглашению погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.

 
 
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Во время телефонного разговора 21 февраля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили не только нефть, но и кредитные соглашения по...
 
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