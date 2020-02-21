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Лукашенко назвал справедливую цену на газ и оценил потери от уменьшения экспортной пошлины на нефть
21.02.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил потери Беларуси от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть и назвал справедливую, по его мнению, цену на газ. Эти вопросы он обсудил на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко 21 февраля,
— После переговоров с Путиным и его
По его словам, Путин предложил компенсировать эти деньги за счет российских компаний.
— За счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать, — добавил белорусский президент.
Лукашенко отметил, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Беларуси должен стоить порядка 90 долларов за 1 тыс. куб. м.
— Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше 110 долларов. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену, — заявил глава государства.
— Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому 127 долларов — сегодня уже в мире такой цены нет, — уверен Лукашенко.
— Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя (Семашко), кто бы к тебе из министров ни приезжал, — резюмировал Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил потери Беларуси от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть и назвал справедливую, по его мнению, цену на газ.
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