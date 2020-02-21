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В Беларуси изменили правила получения посылок из-за границы, которые превышают беспошлинные лимиты
21.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об изменения сообщается на сайте РУП «Белпочта». Речь прежде всего о беспошлинных лимитах на товары, доставляемые из-за границы, по стоимости или весу, а именно, превышающих 22 евро и 10 килограммов.
Как говорится на сайте РУП «Белпочта», согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 20.06.19 № 406 «О мерах по реализации договора о таможенном кодексе евразийского экономического союза», в частности в соответствии с пп 2.10 и 2.11 указанного постановления следует, что в случае, поступления международного
• о фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется);
Чтобы предоставить эту информацию необходимо воспользоваться официальным сайтом и перейти по
Информацию о необходимости предоставления дополнительных сведений можно получить на официальном сайте РУП «Белпочта» в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями» при проверке пути прохождения международного почтового отправления из-за границы.
Также, на сайте РУП «Белпочта» уточняется, что при наличии номера мобильного телефона в адресных данных получателя, все клиенты будут уведомляться о предоставлении дополнительной информации через SMS.
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Об изменения сообщается на сайте РУП «Белпочта». Речь прежде всего о беспошлинных лимитах на товары, доставляемые из-за границы, по стоимости или весу, а именно,...
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