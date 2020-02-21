В Беларуси изменили правила получения посылок из-за границы, которые превышают беспошлинные лимиты

Источник материала: Вороновская газета





Об изменения сообщается на сайте РУП «Белпочта». Речь прежде всего о беспошлинных лимитах на товары, доставляемые из-за границы, по стоимости или весу, а именно, превышающих 22 евро и 10 килограммов.

почтового отправления в адрес физического лица с товарным вложением весом свыше 10 кг и стоимостью превышающей 22 евро, а так же, если в таможенной декларации международного отправления отсутствуют сведения о стоимости вложения или неполные сведения о получателе, последнему необходимо предоставлять в электронном виде назначенному оператору почтовой связи Беларуси на русском или белорусском языке следующие сведения: Как говорится на сайте РУП «Белпочта», согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 20.06.19 № 406 «О мерах по реализации договора о таможенном кодексе евразийского экономического союза», в частности в соответствии с пп 2.10 и 2.11 указанного постановления следует, что в случае, поступления международногов адрес физического лица с товарным вложением весом свыше 10 кг и стоимостью превышающей 22 евро, а так же, если в таможенной декларации международного отправления отсутствуют сведения о стоимости вложения или неполные сведения о получателе, последнему необходимо предоставлять в электронном виде назначенному оператору почтовой связи Беларуси на русском или белорусском языке следующие сведения:

• о фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется);

• о месте постоянного или временного проживания либо временного пребывания в Республике Беларусь такого лица;

• о наименовании и количестве товаров;

• о стоимости товаров;

• о паспорте, ином документе, удостоверяющем личность получателя товаров (номер и дата выдачи, идентификационный номер (при наличии).

Чтобы предоставить эту информацию необходимо воспользоваться официальным сайтом и перейти по ссылке .

Информацию о необходимости предоставления дополнительных сведений можно получить на официальном сайте РУП «Белпочта» в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями» при проверке пути прохождения международного почтового отправления из-за границы.

Также, на сайте РУП «Белпочта» уточняется, что при наличии номера мобильного телефона в адресных данных получателя, все клиенты будут уведомляться о предоставлении дополнительной информации через SMS.

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