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Лукашенко: Данкверту надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то уйдем на китайский рынок
21.02.2020 15:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил уйти на китайский рынок, если не прекратятся претензии Россельхознадзора к белорусской продукции. Об этом он заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым 21 февраля.
Глава государства обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира.
— Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем, — заметил Александр Лукашенко. — Поэтому Данкверту (Сергей Данкверт — руководитель Россельхознадзора. — Прим. ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок, —
Напомним, на прошлой неделе на международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020» в Москве Россельхознадзор
Это далеко не первая претензия российского ведомства. Россельхознадзор неоднократно ограничивал поставки белорусской мясной и молочной продукции в Россию. В конце прошлого года посол Беларуси в России Владимир Семашко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил уйти на китайский рынок, если не прекратятся претензии Россельхознадзора к белорусской продукции.
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