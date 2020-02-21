﻿ Лукашенко: Данкверту надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то уйдем на китайский рынок. 21.by
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Лукашенко: Данкверту надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то уйдем на китайский рынок

21.02.2020 15:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил уйти на китайский рынок, если не прекратятся претензии Россельхознадзора к белорусской продукции. Об этом он заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым 21 февраля.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Глава государства обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира.

— Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем, — заметил Александр Лукашенко. — Поэтому Данкверту (Сергей Данкверт — руководитель Россельхознадзора. — Прим. ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок, — цитирует президента его пресс-служба.

Напомним, на прошлой неделе на международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020» в Москве Россельхознадзор снял с экспонирования и запретил дегустацию и реализацию 628 кг белорусской «молочки». Россельхознадзор заявил, что белорусская молочная продукция поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе.

Это далеко не первая претензия российского ведомства. Россельхознадзор неоднократно ограничивал поставки белорусской мясной и молочной продукции в Россию. В конце прошлого года посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Россельхознадзор лишится возможности вводить ограничения на поставки белорусской продукции в одностороннем порядке. Теперь последнее слово будет оставаться за главным ветеринарным врачом Беларуси, а в случае наличия спорных вопросов они будут выноситься на уровень коллегии двух министерств. Механизмы снятия ограничений обещали проработать в ближайшие месяцы.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил уйти на китайский рынок, если не прекратятся претензии Россельхознадзора к белорусской продукции.
 
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