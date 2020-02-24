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Дождались и налоговики. Резиденты ПВТ на четверть увеличили налоговые отчисления в бюджет

24.02.2020 08:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Резиденты Парка высоких технологий в 2019 году впервые преодолели планку в 100 млн евро налогов для республиканского бюджета. 715 компаний -плательщиков перечислили в него 302,3 млн рублей или около 130 млн евро. Айтишникам помогли в этом харвардщики, уборщики, рестораторы, юристы, которыми в последние годы активно пополняется ПВТ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, налоговые поступления от резидентов ПВТ выросли за 2019 год почти на 25% (на 35 млн евро), а их удельный вес в общем объеме полученных налогов увеличился с 0,91% до 1,13%. В Минске, где сконцентрировано большинство компаний, последний показатель еще более впечатляющий. За 2019 год, в котором объем налоговых отчислений составил 275,8 млн рублей, удельная доля резидентов ПВТ выросла с 1,65% до 2,14%. В остальных регионах, правда, вклад IT-сектора в казну пока не превышает даже 0,3% — самый большой его удельный вес после столицы в Брестской области (0,29%).

Количество резидентов-плательщиков в прошлом году увеличилось почти в два раза — с 437 до 715 компаний.

Из числа инвесторов «с именами» в ПВТ пришли в прошлом году американские разработчики Crossix (в 2019 году его за 430 млн долларов вместе с офисом в Беларуси купила еще более известная компания Veeva Systems) и Kaseya (портфельная компания венчурного фонда Insight Partners), российская геймдев- компания Playrix и один из мировых лидеров в области защиты сетей и интернета израильский Check Point Software Technologies. Резидентом ПВТ стало белорусское предприятие скандинавского маркетплейса Adevinta (kufar.by). В этом году в парке может опосредственно локализоваться Google — в случае завершения сделки по приобретению компании Fitbit, имеющей центр разработки в Минске.

Интересно, как белорусские айтишники выглядят на фоне соседей. Практически одновременно с белорусским налоговым ведомством данные о работе важнейших компаний IT-сектора на государственные нужды обнародовала Государственная налоговая инспекция (VMI) при Министерстве финансов Литвы. Как подсчитал TUT.BY, 30 крупнейших IT-плательщиков этой страны перечислили в местную казну 61,8 млн евро.

Крупнейшим плательщиком стал операционный центр международной системы срочных платежей Western Union, функционирующий в Вильнюсе с 2010 года. Объем уплаченных им налогов составил 6,851 млн евро. В первую десятку вошли также дочерние компании чикагского разработчика DevBridge (2,898 млн евро), одного из мировых IT-лидеров Cognizant Technology Solutions (2,83 млн), офис Google (2,791 млн), подразделение крупного индийского разработчика HCL Technologies (2,716 млн), технологический центр турпоисковика Kayak (входит в Booking Group) NFQ Technologies (2,714 млн), офис IBM (2,498 млн.), дочки датской компании Adform (2,458 млн.), канадской CGI Group (2,426 млн) и немецкой Festo (2,358 млн). В топ-30 обосновались и литовские офисы Oracle, NASDAQ и Booking.

Как видно, все десять крупнейших IT-плательщиков Литвы — это известные международные бизнесы. По крайней мере, по их именам на текущем этапе Литва без ПВТ не уступает Беларуси с ПВТ. Но не нужно забывать о колоссальной разнице в уровне экономической свободы (16-е место у Литвы и 99-е — у Беларуси) и инвестиционной привлекательности Беларуси и Литве, на фоне которых ПВТ вынужден конкурировать за этих инвесторов.

Тот факт, что растет число его резидентов, выручка и налоговая отдача, демонстрирует, что хотя бы в этом направлении белорусское государство не взрастило очередного «белого слона» (чрезвычайно дорогостоящего актива, не приносящего никакой пользы), как это произошло с громкими проектами в деревообработке, цементной и многих других отраслях.

 
Теги: Минск
 
 
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Резиденты Парка высоких технологий в 2019 году впервые преодолели планку в 100 млн евро налогов для республиканского бюджета.
 
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