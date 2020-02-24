Каждый квадрат «трешки» — дороже на $50. В ЖК «Петровщина» цены на трехкомнатные квартиры «стартуют» от $89,7 тысяч

Жилой комплекс «Петровщина» расположен в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда», состоит из трех многоквартирных домов. Практически все квартиры в первом жилом доме комплекса были выкуплены еще на этапе строительства, во втором доме вакантных квартир уже нет. Не так давно застройщик предлагал дольщикам поучаствовать в строительстве квартир третьего дома. Тогда купить квартиру в новостройке можно было по $1250 за «квадрат» (при покупке трехкомнатной квартиры с условием 100-процентной оплаты).

Сейчас купить трехкомнатную квартиру общей площадью от 69 кв.м. до 78 кв.м. можно по $1300 за квадратный метр (при 100-процентной оплате) и $1330 за квадратный метр (с условием рассрочки).