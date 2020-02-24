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Каждый квадрат «трешки» — дороже на $50. В ЖК «Петровщина» цены на трехкомнатные квартиры «стартуют» от $89,7 тысяч
24.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» 21 февраля, указано, что строительная компания «Айрон» готова предложить свои дольщикам трехкомнатные квартиры общей площадью от 69 кв.м. в ЖК «Петровщина». Стоимость «квадрата» теперь составляет $1300.
Жилой комплекс «Петровщина» расположен в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда», состоит из трех многоквартирных домов. Практически все квартиры в первом жилом доме комплекса были выкуплены еще на этапе строительства, во втором доме вакантных квартир уже нет. Не так давно застройщик предлагал дольщикам поучаствовать в строительстве квартир третьего дома. Тогда
Сейчас купить трехкомнатную квартиру общей площадью от 69 кв.м. до 78 кв.м. можно по $1300 за квадратный метр (при 100-процентной оплате) и $1330 за квадратный метр (с условием рассрочки).
Напомним, возводить первый дом жилого комплекса «Айрон» начал в декабре 2017 года. По планам застройщика сдать первую очередь собирались во втором квартале 2020 года, однако закончить удалось несколько раньше. Второй дом «Петровщины», который готов уже более, чем на 80%, должен быть построен в 4 квартале этого года. Но застройщик
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Каждый квадрат «трешки» — дороже на $50. В ЖК «Петровщина» цены на трехкомнатные квартиры «стартуют» от $89,7 тысяч
В проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» 21 февраля, указано, что строительная компания «Айрон» готова предложить свои дольщикам...
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