Друзья Лукашенко из ОАЭ, анонсировавшие Всемирный торговый центр в Дроздах, присмотрели сельхозактивы

Источник материала: Tut.by

Делегация деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с одним из руководителей компании Emaar Properties Аднаном Алаббаром, подразделение холдинга в Дубае, посетила Беларусь в феврале, рассказал TUT.BY собеседник, знакомый с программой визита.



В мире Emaar Properties известна, к примеру, возведением зданий в новой столице Египта Новый Каир, которую во время недавнего визита посещал президент Беларуси Александр Лукашенко. Это 6 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Новый Каир. Визуализация с сайта архитектурной компании SOM

Делегация из Дубая провела переговоры с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, а затем в Могилеве состоялась встреча бизнесменов с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и заместителем председателя Русланом Страхаром.

Бизнесмены из ОАЭ посетили несколько проблемных сельхозпредприятий Могилевской области, а также успешные сельхозорганизации, в частности агрохолдинг «Купаловское». Стороны проанализировали возможности сотрудничества международных инвесторов с предприятиями аграрного сектора Беларуси. По информации собеседников, гости, в частности, заинтересовались проектами развития животноводческих ферм.

«Планируемые инвестиции обеспечат установку современных технологических линий для производства продукции халяль на экспорт в ОАЭ и другие страны исламского мира», — сказал собеседник.

Сотрудничество Беларуси с деловыми кругами ОАЭ активизировалось после визита в Минск в сентябре прошлого года наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. Договоренности были конкретизированы во время встречи президента Александра Лукашенко с эмиром Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

Компания из ОАЭ заинтересована в реализации в Минске масштабного проекта, в котором якорным станет инвестирование во Всемирный торговый центр, один из центров мировой сети WTC, и Национальный выставочный комплекс «Экспо», а также в один из пяти Институтов искусственного интеллекта, которые планируется создать в различных странах, в том числе в Беларуси. Инвесторы считают, что возведение Smart City, «умного города», привлечет в Минск многих туристов из Европы, стран Персидского залива и всего мира. Строительство предполагается начать на северном берегу Свислочи в районе водохранилища Дрозды. «Масштабный проект обеспечит создание тысяч новых рабочих мест, обеспечит загрузку многих производителей строительных и отделочных материалов Беларуси», — считает собеседник.

Как ранее сообщалось, Новый Каир, строящийся по принципу «умный город будущего», Александр Лукашенко и президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси посетили 20 февраля. Город строится в 45 км к востоку от Каира. В новой столице создадут административный и финансовый центры Египта. Здесь разместятся основные государственные учреждения, посольства, представительства международных организаций и иностранных компаний. В городе построят более 20 жилых районов на 6,5 млн человек, большой парк и искусственные озера, около 2 тыс. учреждений образования и крупный технопарк, свыше 600 больниц и медцентров, новый международный аэропорт и скоростную железную дорогу до Каира.