«Авторитету» из Осиповичей грозит до 7 лет: он обещал за 6 тысяч отмазать бизнесмена от силовиков

Источник материала: Tut.by

На взятке в 6 тысяч долларов за обещание «решить проблему» с силовиками попался неоднократно судимый «авторитет» из Осипович. Подробности дела TUT.BY рассказали в Департаменте по финансовым расследованиям Комитета госконтроля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Житель Осипович, «имеющий определенный статус и связи в криминальных кругах» попал в поле зрения работников Бобруйского межрайонного отдела управления ДФР КГК по Могилевской области, п ров одивший о перативно-розыскны е мероприяти я , направленны е на выявление и пресечение фактов коррупции в органах власти, в январе 2020 года.

« Авторитет» узна л от своего знакомого бизнесмена о проводимых в отношении него правоохранительными органами проверках и предложил помо чь «решить вопросы». Он неоднократн о в стреча лся со сво им знаком ым и убеждал его в наличии надежных и крепких связей в силовых структурах Осипович и Бобруйска, обещая что все его проблемы с законом будут решены. Цена вопроса была обозначена 6 тысяч долларов для силовиков. В противном случае, мол, бизнесмену грозит уголовная ответственность.

В результате бизнесмен согласился на предложенные ему условия и передал « авторитету» ук азанную сумму для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы.

При передаче дене г во дворе коттеджа в Осиповичах мужчину задержа ли оперативник и Бобруйского межрайонного отдела ДФР.

По данному факту У правление Следственного комитета по Могилевской области возбуд ило уголовные дела по ч. 2 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки), ч. 3 ст. 209 (мошенничество) У головного кодекса. Подстрекатель арестован, ему предъявлено обвинение. Обвиняемый свою вину признал, выразил готовность оказывать содействие. Пояснил, что полученные от бизнесмена деньги планировал использовать на личные нужды, никому передавать не собирался.

За совершенное преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.