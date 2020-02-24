Как представители оппозиции будут развивать экономику, если займут кресло президента?

Николай Козловпредседатель Объединенной гражданской партии

Сначала надо разобраться с тем, где вообще деньги от нефтепереработки. Куда потрачены нефтяные сверхдоходы, которые мы получали от переработки нефти и продажи нефтепродуктов?

Что касается непосредственно импорта нефти, у нас есть соседняя Россия, где пока еще много нефти. Почему бы там не покупать? И если она нам устанавливает мировые цены, надо учиться перерабатывать и получать прибыль в таких условиях. Потому что мы видим, что любые другие договоренности влекут за собой требования поступиться суверенитетом и независимостью. В этом случае следует помнить про бесплатный сыр и мышеловку. И если нам важна независимая суверенная Беларусь, значит, у нас должны быть нормальные рыночные отношения со всеми, включая Россию.

Обеспечить нужный для внутреннего потребления объем нефти, это около 6 млн тонн, не составит труда. Самостоятельно мы уже добываем около 1,6 млн тонн. Остальное всегда можем закупить на рынке. И даже если это повлечет подорожание импорта нефти, деваться некуда. Пора научиться жить в условиях рыночной экономики, как живет весь мир.