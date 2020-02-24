Как подготовить автомобиль к весне, если зимы не было?

Климатическая зима в этом году так и не наступила — и уже, по всей видимости, не успеет, как бы ни пытался убедить нас в этом утренний морозец и редкие снежинки в лицо. А значит, весна не за горами — и пора задуматься о том, как готовить к ней свой автомобиль. Тем более, что после такой нетипичной зимы эта подготовка имеет свои особенности.

Первое, с чего стоит начать, это осмотр кузова. Эта зима больше походила на промозглую позднюю осень, а значит, сырости хватило и людям, и автомобилям. Один плюс — соли и песка на дорогах (а значит, сколов и царапин на корпусе) значительно меньше, чем обычно. Тем не менее, к состоянию кузова следует проявить особое внимание: тщательно смыть пыль и грязь, в том числе с самых труднодоступных поверхностей: днища автомобиля, колесных арок и дисков.

Чтобы ваш автомобиль встречал теплый сезон во всей красе, а не в пятнах ржавчины и «жучках» на лакокрасочном покрытии, царапины и сколы на кузове рекомендуется обработать специальными антикоррозионными составами и восстановить. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее протекают химические реакции (окисление в том числе), так что при плюсовых температурах все тайное быстро станет явным.

Полировка и защитным покрытием — завершающий и отнюдь не лишний этап ухода за кузовом весной.

Мыть и чистить подкапотное пространство самостоятельно мы не рекомендуем: в современных моделях слишком много электроники, а в старых — слишком непредсказуемо состояние проводов и контактов. За этим лучше обратиться на профессиональную автомойку. А вот осмотр двигателя — этап обязательный. Зимние перепады температур и большая разница между температурой окружающей среды и рабочих узлов могут спровоцировать различные неприятности в виде потери герметичности и подтекания рабочих жидкостей из-за трещин и разрывов пластиковых и резиновых деталей.

На предмет подтеканий и разрывов следует обследовать также тормозную систему и подвеску. А заодно проверить уровень тормозной жидкости и смазать все подвижные соединения.

Заглянув под капот, не забудьте проверить состояние аккумулятора. Зима — время темное и холодное. Двигатель запускается с трудом, ездить приходится, практически не выключая фары, в салоне работает печка — и все это становится для АКБ серьезной дополнительной нагрузкой. Чтобы не ездить с «недозарядом» и тем самым не сокращать ресурс работы аккумулятора, его не помещает подзарядить.

Для тех автомобилей, которые в зимнее время активно не эксплуатировались, проверка состояния аккумулятора тоже актуальна, хотя и по другой причине: он мог разрядиться из-за длительного простоя. Если вы последний раз меняли АКБ 3-4 года назад — также пора задуматься о ее замене. Хорошей новостью станет то, что современные модели аккумуляторов (например, Bosch S5A с технологией AGM и Bosch S4E с технологией EFB), производят гораздо больше энергии и выдерживают большее количество циклов зарядки — а следовательно, и прослужат дольше.

Зимой в режиме повышенной нагрузки работают и свечи зажигания. Поэтому их состояние тоже нужно проверить — и при необходимости заменить. Можно воспользоваться случаем и заменить обычные никелевые на иридиевые либо платиновые: такие свечи имеют больший ресурс работы, обеспечивают более стабильный запуск двигателя в любых погодных условиях и более ровную работу двигателя без пропусков зажигания. Тем самым, кстати, они заметно снижают расход топлива. Советуем остановить свой выбор на ассортименте крупных мировых производителей (таких как Bosch), а не искать дешевые аналоги сомнительного происхождения: одна свеча может вывести из строя весь двигатель.

Из-за повышенного внимания, которое приходится оказывать всем системам и узлам автомобиля, весна — самое логичное время для того, чтобы пройти положенный техосмотр. А значит, стоит пройти диагностику оптики: при необходимости подкорректировать свет фар, убедиться, что все лампочки светят с одинаковой интенсивностью. Важно помнить, что в автомобиле можно устанавливать только предусмотренные его конструкцией световые приборы — иное является нарушением ПДД.

Подбирая лампы, стоит не только ориентироваться на инструкцию вашего авто, но и учитывать особенности ваших поездок. Так, например, если вы часто ездите на дальние расстояния в темное время суток, особенно важно, чтобы глаза как можно меньше уставали. Снизить нагрузку на зрение помогают лампы с повышенной светоотдачей (Bosch Gigalight Plus 90, Gigalight Plus 150): они создают более яркий световой поток, приближенный по восприятию к дневному свету, и тем самым обеспечивают водителю лучшую видимость в сравнении с обычными галогенками.

Кстати, о ПДД: до 1 марта, вне зависимости от погоды, автомобилисты обязаны ездить на зимних шинах. Когда ставить летнюю резину, подскажет термометр: если плюсовая температура держится не только днем (чем этой зимой уже никого не удивишь), но и ночью, можно «переобуваться». Оставлять зимние шины на лето можно, но не нужно, разве что покрышки уже доживают свой срок и использовать их следующей зимой вы не планируете. Увеличение расхода топлива, более быстрый износ резины — вполне убедительные причины, чтобы заглянуть на шиномонтаж или самостоятельно поменять комплект колес на летний.

Позаботившись о «самочувствии» вашего автомобиля, не забудьте и о себе: весна — самое время для замены салонных фильтров. Совсем скоро в воздухе будет полно пыли и пыльцы (а значит, потенциальных аллергенов), а вместо печки захочется на полную мощность включить кондиционер. Чтобы вместо потока свежего воздуха не получить проблемы со здоровьем, салонный фильтр непременно стоит обновить. Помимо стандартных, сегодня существуют варианты фильтров со слоем активированного угля (они обладают отличной адсорбирующей способностью), с защитой от бактерий (эту функцию выполняют ионы серебра) и даже с антиалергенным эффектом. В качестве примера можно привести Bosch FILTER+: они обладают способностью поглощать аллергены и бактерии, тем самым защищая здоровье водителя и пассажиров.

Итак, хотя настоящей зимы мы так и не дождались, надеемся, что лето не подведет — как и грамотно подготовленный к теплому сезону автомобиль!