Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновлен товарный знак техники Caterpillar Машины, двигатели, генераторные установки и рабочие инструменты Caterpillar приобрели новый облик. Компания заменила старую торговую марку Power Edge, это торговая марка Cat...

Машины, двигатели, генераторные установки и рабочие инструменты Caterpillar приобрели новый облик. Компания заменила старую торговую марку Power Edge, это торговая марка Cat на черном фоне с акцентированной диагональной красной полосой, новым новым графическим дизайном под названием Cat Modern Hex. Дизайн Cat Modern Hex сочетает в себе традиционные названия торговой марки и модели продукции Cat со смелым трехмерным изображением красного шестиугольника и решетки. Красный цвет, это возврат к графике, использовавшейся на самых первых гусеничных тракторах компании в 1925 году. Дизайн Cat Modern Hex разработан группой промышленного дизайна Caterpillar. Наша цель состояла в том, чтобы создать что-то с превосходным внешним видом, сказал Эд Стембридж, менеджер по идентификации продукта. Когда вы комбинируете дизайн Modern Hex с нашим отличительным дизайном продукции Cat, это визуально напоминает клиентам, что они покупают и используют лучшие продукты на рынке.В дополнение к машинам, генераторным установкам и двигателям новый товарный знак будет использоваться для маркировки упаковок деталей Cat и различных лицензированных продуктов. Таких, как игрушки и масштабные модели. Продукты Cat, которые больше не производятся, не будут обновляться.Так что обратите внимание на дизайн Modern Hex для новых продуктов Cat, так как к началу 2020 года Caterpillar обновила всю свою линейку продуктов.www.cat.com