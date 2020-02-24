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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 февраля 2020 года
24.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На протяжении шести недель не прекращается бурный рост цен в объявлениях о продаже квартир в Минске. За минувшую неделю
Первичный рынок не отстаёт от «вторички» – средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1331 $/м2.
По итогам недели общее предложение квартир сократилось довольно ощутимо (-4,7%). Впрочем, эта «просадка» была обусловлена резким сокращением числа объявлений в крупном жилом комплексе столицы. Не исключено, что в ближайшие недели эти объекты вновь вернутся в базу и мы увидим сопоставимый рост. Количество выставленных на продажу объектов в других районах города изменилось за неделю крайне незначительно (-0,2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 февраля следующим образом:
Лишь в Первомайском районе по итогам недели было зафиксировано снижение цен (-0,8%). Для Партизанского района неделя не принесла изменений, в остальных районах цены на квартиры росли. Максимальные темпы были отмечены в Центральном (+2,4%) и Октябрьском (+0,7%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 834 $/м2 (+0,6%), Витебск – 642 $/м2 (+1%), Гомель – 637 $/м2 (+0,8%), Гродно – 762 $/м2 (-0,4%), Могилев – 656 $/м2 (+1,6%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1785 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,4% и составляет 1112 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 17 по 24 февраля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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