Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 февраля 2020 года

Источник материала: realt.by

На протяжении шести недель не прекращается бурный рост цен в объявлениях о продаже квартир в Минске. За минувшую неделю городской индекс цен поднялся на очередные 0,7% и составил 1458 $/м 2 . Подобные темпы наблюдались в последний раз на рубеже 2017-2018 годов.

Первичный рынок не отстаёт от «вторички» – средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1331 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 февраля следующим образом:

За последние 12 месяцев общее предложение квартир сократилось без малого на 10%.

По итогам недели общее предложение квартир сократилось довольно ощутимо (-4,7%). Впрочем, эта «просадка» была обусловлена резким сокращением числа объявлений в крупном жилом комплексе столицы. Не исключено, что в ближайшие недели эти объекты вновь вернутся в базу и мы увидим сопоставимый рост. Количество выставленных на продажу объектов в других районах города изменилось за неделю крайне незначительно (-0,2%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 24 февраля выглядит следующим образом:

Максимальные темпы роста цен демонстрировали 4-комнатные квартиры (+2%), остальные приросли в цене на 0,3-0,8%. По итогам последнего месяца 1-комнатные квартиры подорожали на 3,9%, другие типы квартир на 3,2-3,8%.

Лишь в Первомайском районе по итогам недели было зафиксировано снижение цен (-0,8%). Для Партизанского района неделя не принесла изменений, в остальных районах цены на квартиры росли. Максимальные темпы были отмечены в Центральном (+2,4%) и Октябрьском (+0,7%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 834 $/м2 (+0,6%), Витебск – 642 $/м2 (+1%), Гомель – 637 $/м2 (+0,8%), Гродно – 762 $/м2 (-0,4%), Могилев – 656 $/м2 (+1,6%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1785 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,4% и составляет 1112 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.