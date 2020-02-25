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Приемка «студии» в ЖК «Минск-Мир»: «Окна под замену, а полы и потолок хорошие»
25.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В субботу 22 февраля прошла приемка очередной новостройки ЖК «Минск-Мир». Одну из квартир в новом доме приобрел минчанин Олег. Он разрешил Realt.by побывать на приемке своей «студии» вместе с независимым инженером технического надзора Казимиром Ревковским. Прошел ли экзамен застройщик? Читайте в нашем репортаже.
Дом построили раньше срока
Идея построиться появилась у Олега в 2018 году. Мужчина бегло оценил рынок, предложения застройщиков и остановился на «Минск-Мире»:
– В последующем квартира достанется сыну, поэтому для меня были важны перспективы района не только на ближайшие 3-5 лет, но и дальше. «Минск-Мир» в этом плане интересен. Площадка активно застраивается, дома строят быстро, нет опасений, что «влипнешь» в долгострой. Мой дом ввели в эксплуатацию даже раньше заявленного срока. Обещали к марту, а на приемку пригласили еще в феврале. Я был приятно удивлен, думал, что раньше лета ремонт не начну, – делится собственник (по просьбе героя его фото не публикуем). – По совокупности цены, расположения, условий кредитования и надежности застройщика выбрал этот вариант. Признаться, другие новостройки тогда даже не смотрел.
Осенью 2018 года квартира-студия площадью 40 квадратных метров обошлась собственнику около 1150 долларов за «квадрат». На тот момент «коробка» высотки достигла 10-го этажа, то есть половина дома уже была построена. К февралю 2020 года объект ввели в эксплуатацию.
– На тот момент цена от застройщика была очень неплохая, свою роль сыграли и хорошие условия кредитования. Мало какие банки могли предложить такие условия, как здесь, – пояснил Олег.
«Лучше делать с нуля, чем переделывать за застройщиком»
Как и большинство объектов Dana Holding, квартира сдана без отделки и разводки коммуникаций. Голые стены, окна, и на этом, пожалуй, все. Со слов специалистов по ремонту, которые также пришли оценить помещение и сделать замеры, лучше так, чем переделывать за застройщиком:
– Делать ремонт в таких квартирах гораздо проще. Меньше нужно переделывать. Часто, приобретая квартиру с черновой отделкой, собственник платит за штукатурку застройщику, потом за ее демонтаж, вывоз мусора и за новую штукатурку рабочим. И так по многим моментам. Гораздо проще, быстрее и дешевле все сразу сделать грамотно с нуля, – прокомментировал специалист по ремонту.
Однако переделывать все-таки придется. По стене в комнате пошла заметная трещина, есть опасения, что она проявится и на чистовой отделке.
– Это перегородка, не несущая конструкция, но блоки «разорваны» насквозь. К серьезным ЧП оно не приведет, но на финишной отделке может быть заметно. Будем разбивать верхнюю кладку, смотреть, что можно сделать.
По мнению независимого инженера Казимира, трещина образовалась из-за того, что на блоках закреплена пакля, смоченная в цементном молочке. Если паклю очень хорошо смочить в цементном молочке, еще и с примесью раствора, то нагрузка от вышележащей плиты перекрытия может передаться на перегородку. Перегородка на такие нагрузки естественно не рассчитана, следствие – треснутые блоки.
– В идеале эта прослойка должна выполнять функции демпфера. Верхний слой лучше разобрать и запенить огнестойкой противопожарной пеной. Это позволит сократить давление на перегородку во время усадки дома, – посоветовал эксперт.
Стена на кухне тоже не прошла экзамен. Один из блоков в перегородке плохо закреплен.
– Нижний блок «дышит» – не сцеплен с остальной стеной, и оставлять так, конечно, нельзя. Варианта два: разбивать стяжку, вынимать блок и вставлять его на место, хорошо проклеив, либо перекладывать всю стену. Что у «Даны» хорошо, так это полы и потолки – здесь без претензий.
Казимир с коллегами согласен: полы и потолки ровные, в допусках, без нареканий. Нет вопросов и по стенам. Инженер зафиксировал «шатающийся» блок в теле кладки на кухне и несколько других небольших замечаний. В остальном – все прилично:
– По вертикали и плоскости стены нормальные. Никаких серьезных замечаний нет, – отметил специалист.
Окна под замену
Однако получить ключи от квартиры с первого раза у Олега все же не получилось. Инженер отметил замечания, которые застройщик должен будет устранить. Больше всего нареканий по окнам. На стеклах и профиле ПВХ многочисленные царапины и мелкие недочеты, но хуже всего то, что зафиксированы сверхнормативные отклонения от плоскости и прямолинейности створок и рамы окна.
– На мой взгляд, исправить это невозможно, здесь требуется замена всего изделия. Отклонения серьезные, в таком виде окно принимать нельзя, – констатировал Казимир.
Сроки исправления замечаний регулируются договором между сторонами. В случае долевого строительства – это 30 дней со дня подачи заявления. Именно в этот период застройщик должен устранить выявленные «косяки». Учитывая объемы введенного жилья, уложиться будет непросто, но мы проследим. Мы посетим контрольную приемку «студии», чтобы выяснить, устранит ли застройщик все недочеты вовремя.
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В субботу 22 февраля прошла приемка очередной новостройки ЖК «Минск-Мир». Одну из квартир в новом доме приобрел минчанин Олег. Он разрешил Realt.by побывать на приемке...
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