Приемка «студии» в ЖК «Минск-Мир»: «Окна под замену, а полы и потолок хорошие»

Осенью 2018 года квартира-студия площадью 40 квадратных метров обошлась собственнику около 1150 долларов за «квадрат». На тот момент «коробка» высотки достигла 10-го этажа, то есть половина дома уже была построена. К февралю 2020 года объект ввели в эксплуатацию.

– На тот момент цена от застройщика была очень неплохая, свою роль сыграли и хорошие условия кредитования. Мало какие банки могли предложить такие условия, как здесь, – пояснил Олег.