|
«Это будет красивый Совмин». Кандидаты на «единого» о резиденциях, однополых браках и деньгах
25.02.2020 08:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. Оппозиция объявила праймериз — народное голосование, через которое будет избран единый кандидат в президенты от оппозиции. Заявки и 500 евро на участие в праймериз подали шесть человек.
Мы пригласили их в студию и задали одинаковые вопросы о том, какую резиденцию оставят за собой, став президентом, разрешат ли однополые браки, какие отношения будут выстраивать с Россией и Западом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. TUT.BY пригласил в студию шесть человек, которые хотят стать единым кандидатом от оппозиции, и задали им...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)