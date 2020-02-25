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«Это будет красивый Совмин». Кандидаты на «единого» о резиденциях, однополых браках и деньгах

25.02.2020 08:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. Оппозиция объявила праймериз — народное голосование, через которое будет избран единый кандидат в президенты от оппозиции. Заявки и 500 евро на участие в праймериз подали шесть человек.

Мы пригласили их в студию и задали одинаковые вопросы о том, какую резиденцию оставят за собой, став президентом, разрешат ли однополые браки, какие отношения будут выстраивать с Россией и Западом.

 
 
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В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. TUT.BY пригласил в студию шесть человек, которые хотят стать единым кандидатом от оппозиции, и задали им...
 
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