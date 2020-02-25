«Это будет красивый Совмин». Кандидаты на «единого» о резиденциях, однополых браках и деньгах

Источник материала: Tut.by

В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. Оппозиция объявила праймериз — народное голосование, через которое будет избран единый кандидат в президенты от оппозиции. Заявки и 500 евро на участие в праймериз подали шесть человек.

Мы пригласили их в студию и задали одинаковые вопросы о том, какую резиденцию оставят за собой, став президентом, разрешат ли однополые браки, какие отношения будут выстраивать с Россией и Западом.