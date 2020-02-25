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Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1118,1

25.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1118,1

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2020 года составила Br1118,1, увеличившись в сравнении с январем 2019 года на 7,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В декабре 2019 года средняя зарплата была на уровне Br1238,7, в ноябре — Br1113,1.

Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников в столице за январь сформировалась в размере Br1589,9 (темп роста к январю минувшего года — 108,5%). В Минской области она составила Br1109,4 (107,1%), Гомельской — Br991 (105,9%), Брестской — Br949,9 (108,5%), Гродненской — Br947,1 (107,7%), Витебской — Br947 (108,7%), Могилевской — Br920,4 (107,3%).

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4766,8), воздушный транспорт (Br2969,7, в том числе пассажирский — Br3183,4), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2623,4), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1967,7), горнодобывающая промышленность (Br1807,9), производство химических продуктов (Br1779,1).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br546,2), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br645,5), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br660,8), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br675,9), занят рыболовством или рыбоводством (Br680,9).

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2020 года составила Br1118,1, увеличившись в сравнении с январем 2019 года на 7,9%,...
 
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