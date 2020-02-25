Банкинг без банка. Что такое OpenAPI и как он поможет бизнесу и пользователям

Источник материала: Tut.by

В прошлом году Национальный банк создал рабочую группу по развитию открытых интерфейсов прикладного программирования (OpenAPI), а сейчас заканчивает разработку стандартов и правил использования этой технологии банками. Чтобы понять, в чем ее суть и полезность для Беларуси, мы пообщались с экспертом в сфере банковских технологий, а также представителями Альфа-Банка , который одним из первых в стране внедрил открытый API больше года назад.

Справка: API (Application Program Interface или программный интерфейс приложения) банка — это способ взаимодействия между банковским программным обеспечением и сторонними программами или серверами. По сути, это дополнительный канал взаимодействия с клиентами наряду с интернет- и мобильным банкингом. Он позволяет компаниям построить взаимодействие с банком через интеграцию его сервисов в существующее программное обеспечение (свои сайты или мобильные приложения) или через разработку нового продукта.

От оплаты услуг до сторонних банковских приложений

— Банковские API — это канал обмена информацией с банком, причем он двухсторонний: можно получать информацию из банка, а можно передавать ее туда из информационных систем компании, — объясняет менеджер-координатор ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» по направлению сотрудничества «Развитие открытых интерфейсов прикладного программирования» Александр Ермакович.



Александр Ермакович

Открытые API могут использоваться для интеграции элементов информационной системы банка в бизнес-процессы компаний, например, бухгалтерские комплексы, ERP- и CRM-системы (программы для автоматизации бизнес-процессов компании и взаимодействия фирмы с клиентами — Прим. TUT.BY). Еще одно применение — построение информационных, платежных или банковских сервисов третьей стороной. По сути, с помощью этой технологии любая компания может встраивать банковские услуги в свои программные продукты. Можно, к примеру, создать приложение, в котором будут собраны все платежные карточки конкретного человека — независимо от того, а каком банке открыты счета.

— Взаимодействуя с программами, мы обычно видим пользовательский интерфейс. А API — это интерфейс, который связывает разные программы между собой. Самый простой пример — бизнес, который обслуживает массу людей. Скажем, оператор сотовой связи. Ему нужно знать, пришла оплата от каждого отдельного клиента или нет. Для этого нужно получить выписку из банка и проанализировать ее, увидеть там счет, перечисленную сумму и сравнить их с данными в своей информационной сети. То есть нужно зайти в интернет-банк или клиент-банк, запросить выписку, разобрать ее и импортировать в свою систему, — говорит Александр Ермакович.

А с помощью открытого API система сама может запросить нужную выписку.

— Она приходит уже в электронном виде, и запрашивает ее не человек, а программа. Ответ тоже происходит без участия человека. За счет этого повышается скорость обработки операций. Движение в другую сторону — это выставление счетов и их оплата. В этом случае какой-либо контрагент может выставлять счета и отправлять требования в банк автоматически, как только наступает время оплаты его услуг. Потребитель этих услуг также в автоматическом режиме получает эти данные и проводит оплату, — отмечает эксперт.





Это может помочь пользователям в самых простых ежедневных операциях. К примеру, при покупке товаров в интернете. Сайт будет выставлять счет к оплате напрямую через API банка и мгновенно получать данные о переведенных средствах. Сейчас это обычно делается через посреднические сервисы, которые нередко берут за свои услуги комиссию или абонентскую плату.

Со стороны пользователя принцип работы API похож на оплату сервисов по вызову такси: вы заказываете машину, но никаких действий для оплаты поездки предпринимать не нужно. По мнению эксперта, OpenAPI также дает много возможностей, которые пока не очевидны.

— Как клиент вы получаете зарплату в каком-то банке, соответственно, пользуетесь его мобильным приложением. Выбора зачастую нет — вам просто навязали на предприятии какой-то конкретный банк, и его банкинг для вас не удобен. Со временем, когда зарплатное «рабство» пропадет, клиент будет получать деньги в том банке и на тот счет, который он укажет при приходе на работу. Тогда он всегда будет жить с тем банком и приложением, которое ему нравится. А если приложение у банка «не очень», можно будет пользоваться сторонними разработками. Условно говоря, приложением, которое разработал не сам банк, а креативные парни из какой-нибудь дизайнерской студии. Это достаточно просто, потому что стандартом для всех банков Беларуси будут открытые API, — считает Александр Ермакович.





Открытые API создадут новые бизнесы?

Несмотря на то, что технология облегчает жизнь как самим банковским работникам, так и бизнесу, и физическим лицам, потребность в OpenAPI очевидна не всем банкам. Кроме того, не каждая финансовая организация может ее себе позволить.

— У каждого банка свой уровень технологического развития, своя IT-стратегия, поэтому до некоторых необходимость внедрения открытых API нужно доносить, — говорит Александр Ермакович. — Это нужно всему обществу, и важно, чтобы интерфейсы были стандартными у всех. Ведь бизнес уже давно не привязан к одному банку. Он работает со многими одновременно и не хочет каждый раз подстраиваться под разные условия. Проблема в том, что есть банки, которые технологически почти не развиваются. А еще ограничены в оборотных средствах. Понятно, что им сейчас не до открытых API, но, возможно, что именно эта технология поможет им не только выжить, но и вырасти. Да, это потребует определенных усилий и затрат, но я уверен, что когда API будут стандартом для всех, появятся и новые банковские или «околобанковские» продукты и решения разработанные третьей стороной, которые обойдутся банку дешевле, чем собственные разработки «с нуля» как, например, у Альфа-Банка.





Поэтому Национальный банк выступает за открытые и стандартные API, которыми смогут пользоваться все участники рынка: и бизнес, и финтех-компании, и сами банки. По мнению Александра Ермаковича, открытые стандартные API не только помогут банкам привлечь клиентов, развивая новые сервисы, но и создадут новые бизнесы и финтех-стартапы, которые смогут создавать продукты для клиентов банков.

— Пока что многие банки работают по принципу «скажите, для чего вам API — мы откроем». Думаю, что должно быть иначе: «вот API, а вы придумайте бизнес». Мы должны обеспечить условия для развития этой технологии, а стандартные решения в этой области как раз создают поле, на котором может появиться много интересных возможностей и для бизнеса, и для людей.

Национальный банк Беларуси уже два года занимается концепцией открытых API, но мы все еще сильно отстаем в этом вопросе от Западной Европы.

— Стандарты открытых информационных API уже разработаны, и сейчас Нацбанк будет выводить их на рынок. Пока это все будет носить рекомендательный характер, но по крайней мере открытые платежные API планируется сделать обязательными, — говорит Александр Ермакович.

Наши соседи тоже развивают открытые банковские API. Некоторые, как и Беларусь, занимаются этим на уровне центробанков, другие — на уровне банковских ассоциаций. В России есть отдельная платформа под названием APIBank, которая предоставляет программные интерфейсы для бизнеса. На Западе коммерческие организации занимаются стандартизацией и продвижением открытых API. С 13 января 2018 года там вступила в силу вторая Директива платежных услуг, и теперь все финансовые организации стран-членов ЕС обязаны иметь открытый API.





С нуля до 100 тысяч подключений в неделю — за год

Альфа-Банк еще с 15 января прошлого года внедрил у себя OpenAPI. С момента запуска технологии к системе уже подключилось более 500 компаний.

— К работе над OpenAPI мы приступили в апреле 2018 года, и тогда об этой технологии в Беларуси никто публично не говорил — по крайней мере, официально. На момент нашего запуска Национальный банк только создал рабочую группу, к которой мы сразу подключились, — вспоминает руководитель по развитию технологий и продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Сергей Шеко. — Мы не строим агрессивного маркетинга на этой теме, но каждую неделю к нам приходят новые компании и бесплатно подключаются к технологии. Растет количество доступных сервисов, как и число вызовов. Мы начинали с нуля, а сейчас за неделю больше 100 тысяч вызовов к банку проходит через открытый API.



Сергей Шеко

Сначала в Альфа-Банке внедрили информационные и публичные API, что помогло клиентам быстрее и удобнее получать информацию об операциях по счетам, документах, остатках на счетах, курсах.

— В июле прошлого года у нас был следующий скачок — мы внедрили для клиентов возможность совершать и принимать платежи через открытый API. Теперь они могут делать это напрямую. Например, формировать платеж в «1С», который затем будет исполняться в банке автоматически, как раз с помощью интеграции с банком через OpenAPI, — рассказывает директор департамента развития продуктов, процессов и электронных каналов для корпоративного бизнеса Альфа-Банка Светлана Шаповалова.



Светлана Шаповалова

Как отмечают представители банка, белорусский банковский сектор технологически сильно отстает от западных стран и даже нашей соседки России, поэтому одной из причин внедрения OpenAPI было желание принести на рынок новый технологичный продукт, сделанный по примеру лучших зарубежных банков. Решение нашло отклик среди белорусских компаний, и число клиентов, пользующихся открытым API, быстро растет.

Проявляют интерес к OpenAPI наиболее технологичные бизнесы. Например, интернет-компании с платным контентом автоматизируют с его помощью продление подписок.

— Предположим, клиент должен сделать платеж на продление подписки. Раньше проверкой занимались люди: смотрели — оплачено или нет, продлевать или нет. Теперь этот процесс можно автоматизировать — в онлайне забирать информацию о поступающих платежах прямо из банка. Если платеж пришел, автоматически продлевать подписку на следующий месяц, — рассказывает Сергей Шеко.

По такому же принципу автоматизируют работу фирмы, занимающиеся доставкой товаров. В CRM или бухгалтерский программе, соединенной с банком, автоматически проверяется, если ли оплата за какую-то услугу или товар в банке. Если деньги пришли — товары отправляются на отгрузку.





— Раньше сотруднику, работающему c клиентами, приходилось не только вводить данные в CRM, но и постоянно заходить в интернет-банк, смотреть, пришла ли оплата, а потом опять заходить в CRM, чтобы отправить заказ клиенту. Сейчас компания, подключенная к API банка, в аналогичной ситуации может реагировать намного быстрее, делая такую проверку автоматически. Так мы стремимся к тому, чтобы сервисы банка создавали дополнительные конкурентные преимущества для компаний и частных клиентов, — говорит Светлана Шаповалова.

Помимо облегчения работы, интеграция открытого API исключает влияние человеческого фактора и минимизирует ошибки.

— Это дает возможность людям заниматься более интеллектуальными, более интересными вещами: что-то придумывать, создавать, а не просто механически выполнять одно и то же действие, — добавляет Сергей Шеко. — Платформа OpenAPI — это очередная технология, за которой стоят такие же интерфейсы, как за нашим мобильным или интернет-банком, но к которой клиент может подключаться через свои программы. Получается, когда в отдельнйо системе на каком-то этапе нужна банковская операция, она уже просто «бесшовно» встроена в процесс. Это банкинг без банка.





Фидбек от программистов и сингапурский опыт

Существующими кейсами и результатами работы платформы OpenAPI в Альфа-Банке довольны, хотя при разработке проекта даже внутри команды был скепсис.

— Все наши крупные внедрения, когда мы делаем что-то, чего еще нет в стране, сопровождаются препятствиями. Первой нашей мыслью при разработке OpenAPI было взять готовое «коробочное» решение. Но когда мы начали обсуждать концепцию, то даже в нашем банке многие не сильно в нее верили. Ведь к тому времени мы уже построили передовые интернет- и мобильный банк. Сама по себе необходимость платформы OpenAPI в Беларуси была под вопросом, — вспоминает Светлана Шаповалова.





В банке два месяца работали над выбором «коробочного» решения, но, обратившись к опыту мировых лидеров в банковской сфере, решили пересмотреть концепцию.

— Если давать рынку продукт, то лучший не только в Беларуси, а вообще в СНГ. Мы провели встречи с опытными программистами, где интересовались, чего они хотят, что им действительно нужно, а что нет. После этого, к примеру, решили добавить коды для интеграции, написанные на нескольких языках программирования, чтобы облегчить работу специалистам клиентов, которые будут проводить внедрение. Мы сделали «песочницу» , где клиент может протестировать, как все работает. Появилась интерактивная документация, чтобы все было максимально понятно и удобно, — рассказывает собеседница.

В итоге, утверждают специалисты Альфа-Банка, получилось решение, кардинально отличающееся от изначальной задумки.

— У нас получилась «вкусная» для пользователя платформа. Интуитивно понятно, как ей пользоваться, какие сервисы опубликованы, где посмотреть примеры использования, по каким шагам нужно пройти, чтобы подключиться, — говорит Светлана Шаповалова.

Одной из важнейших частей работы было обеспечение безопасности при открытии API. Альфа-Банк изучил мировой опыт: благодаря усилиям топ-менеджмента удалось пообщаться с командой внедрения OpenAPI сингапурского DBS — одного из лучших цифровых банков мира. Сотрудники изучали подходы создания платформы OpenAPI и стандарты безопасности, которые потом внедрили и у себя.





Зачем OpenAPI банкам?

Для Альфа-Банка OpenAPI это очередной этап реализации миссии по повышению удобства ведения бизнеса в Беларуси. Кроме того, технология позволила создать масштабируемую площадку для партнерства, что удобно и банку, и клиенту, отмечает Сергей Шеко.

— Очень часто банки, особенно в Беларуси, воспринимаются как консервативные финансовые институты. Зачастую так оно и есть, но мы уже очень много лет работаем над тем, чтобы предлагать пользователям нечто большее, чем просто финансовые услуги. Фокусируемся на создании лучших цифровых сервисов и высоком качестве обслуживания, и платформа OpenAPI гармонично вписывается во всю нашу стратегию работы с клиентами. Мы действительно хотим дать им лучший мировой опыт, чтобы это способствовало развитию бизнеса и страны в целом, — резюмирует Светлана Шаповалова.





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