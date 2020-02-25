Проехать на новом на MINI — запросто: каршеринг Anytime готовится к запуску премиального класса

В автопарке службы каршеринга Anytime появились новые автомобили легендарного бренда MINI. С 22 февраля жители Минска смогут выбрать для своих поездок по Беларуси MINI Hatch 5 дверей или MINI Countryman. С их появления сервис начинает работу по расширению своего автопарка моделями премиальных автомобильных брендов.

До этого момента пользователям каршеринга Anytime в Минске были доступны демократичные VW Polo Sedan и Geely. По дорогам города ездит около 500 таких автомобилей, принадлежащих сервису. Теперь клиенты Anytime первыми в Беларуси смогут выбирать класс автомобиля.

«Принимая решение о расширении автопарка нашего сервиса моделями более высокого уровня, мы равнялись на европейский опыт, где такая практика является повсеместно распространенной. Клиенты могут выбирать машину для своей поездки в соответствии с собственными представлениями о манере езды, желаемом уровне комфорта и стоимости услуги. Именно к этой схеме мы стремимся прийти и в Минске. Приятно, что первый шаг мы делаем именно в партнерстве с дилером MINI — ведь таким образом благодаря нашему каршерингу многие минские водители смогут осуществить свою мечту посидеть за рулем настоящей легенды мирового автопрома», — отметил действующий CPO компании Anytime Иван Желтоногин.

При выборе оптимального автомобиля для расширения своего автопарка в сторону премиум-сегмента служба каршеринга Anytime опиралась как на опыт других рынков, так и на обратную связь от своих клиентов. В итоге выбор был сделан в пользу двух моделей MINI: MINI Hatch 5 дверей и MINI Countryman.

MINI Hatch 5 дверей — стильный и яркий городской хэтчбэк с потрясающей картинговой управляемостью, унаследованной от гоночных автомобилей MINI. Поездка на нем никого не оставит равнодушным: ни водителя, ни пассажиров, ни соседей по потоку.

MINI Countryman — самый большой автомобиль в модельном ряду MINI. Этот полноприводный пятиместный кроссовер, который одинаково хорошо подходит как для поездок в городе, так и для путешествий всей семьей. Просторный салон с комфортом разместит 5 пассажиров, а вместительный багажник будет радовать по время выездов на пикники.

«Автомобили MINI – это уникальный мир с легендарной историей гоночных побед и незабываемыми эмоциями от вождения. MINI заставляет сердце биться чаще буквально. Я очень рад, что скоро еще больше автомобилистов смогут убедиться в этом на своем собственном опыте. Можно долго рассказывать о картинговой управляемости, спортивном характере и ярком дизайне автомобилей MINI, но вы гораздо быстрее все поймете и влюбитесь в этот бренд, когда съездите на свидание на стильном MINI хэтче или встретите друзей в аэропорту на практичном MINI Countryman. Мы горячо приветствуем решение партнеров из компании Anytime запустить премиальный класс сервиса именно с автомобилями MINI. Захотелось начать следующую поездку сразу после завершения предыдущей? Именно так работает магия MINI», — прокомментировал маркетинг-менеджер BMW и MINI в Беларуси Алексей Голубь.

Оба автомобиля оснащены автоматической коробкой передач. Воспользоваться MINI смогут клиенты Anytime старше 25 лет. Стоимость поездки — 62 копейки за минуту.

Автомобили MINI будут доступны клиентам Anytime в тестовом режиме в течение 4 недель. После завершения тестов Anytime изучит обратную связь от клиентов и примет решение о продолжении проекта. В перспективе удачный опыт Минска может быть расширен и на другие города Беларуси, в которых работает Anytime.